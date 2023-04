Xiaomi 13 Ultra come è fatto dentro? Smontato in video

Se siete curiosi, ecco il video che mostra come è stato assemblato internamente il nuovo smartphone top di gamma Xiaomi 13 Ultra.

Giusto un paio di giorni fa l’azienda cinese tramite un evento mediatico ha presentato al grande pubblico il suo nuovo smartphone top di gamma: lo Xiaomi 13 Ultra.

Il dispositivo al momento è disponibile all’acquisto solo in Cina, ma nelle prossime settimane inizierà la commercializzazione anche in Europa, Italia compresa.

Non conoscete lo Xiaomi 13 Ultra? Queste sono le sue caratteristiche principali.

Xiaomi 13 Ultra smontato in un video: ecco come è fatto al suo interno

Ebbene un influencer in Cina ha già deciso di disassemblare il nuovo 13 Ultra permettendo a tutti di vedere come è fatto dentro lo smartphone.

Il video è in cinese, quindi vi consigliamo di attivare la traduzione automatica di YouTube tramite i sottotitoli in italiano o inglese (se sono più precisi per voi).

Nel video che dura quasi 13 minuti, possiamo vedere il posizionamento delle sue fotocamere posteriori che sono sicuramente uno dei componenti più avanzati dello smartphone.

Si può infatti dare uno sguardo al modulo della fotocamera, così come al meccanismo che chiude l’apertura da f/1.9 a f/4.0 sul sensore della fotocamera principale.

Non si può non notare anche la nuova e importante camera di vapore per la dissipazione del processore Snapdragon 8 Gen 2, la qualità del display con la sua luminosità elevatissima e la batteria che garantirà un autonomia di tutto rispetto.

