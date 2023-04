Xiaomi 13 Ultra ufficiale: caratteristiche e prezzo (in Cina)

Ufficializzato al momento per il mercato Cinese lo Xiaomi 13 Ultra che arriverà anche in Europa: prezzo e caratteristiche principali.

Questo Xiaomi 13 Ultra rappresenterà di fatto il miglior smartphone che potrete acquistare nel corso del 2023 all’interno del portafoglio prodotti dell’azienda cinese.

Al momento è stato presentato per il mercato cinese, ma abbiamo conferme ufficiali che arriverà anche in Europa e quindi sarà acquistabile pure in Italia.

Xiaomi 13 Ultra caratteristiche hardware principali e prezzo di vendita

Display e dimensioni

Lo Xiaomi 13 Ultra è dotato di uno schermo AMOLED da 6.73 pollici di diagonale con risoluzione nativa QHD+ 3200×1440 pixel, frequenza di aggiornamento adattiva a 120Hz (LTPO 3.0), 240Hz di campionamento del tocco.

E’ un pannello che offre livelli di luminosità elevatissimi: può raggiungere infatti i 2600 Nit in modalità sotto la luce all’aperto, mentre la luminosità tipica è di 1300 nit.

I colori del display hanno la certificazione colorimetria CIE 2015, che garantisce una gestione accurata e automatica del colore.

Non mancano ovviamente le certificazioni HDR10+ e Dolby Vision.

Il display viene protetto da verto Corning Gorilla Glass Victus.

Sotto al display troviamo pure lo scanner per le impronte digitali.

Le dimensioni di questo 13 Ultra sono pari a 163.2 x 74.6 x 9.1 mm per un peso di 227 g.

La parte dove è presente il modulo fotografico è leggermente rialzata per contenere tutti i sensori.

Il peso è dato dai materiali premium utilizzati, dato che la scocca posteriore è rifinita con eco-pelle, mentre i bordi sono in alluminio rinforzato.

Questa eco-pelle è sviluppata con tecnologia nanotecnologica antibatterica che secondo Xiaomi raggiungerà un tasso di inibizione batterica del 99%.

Va ricordato che lo smartphone è anche certificato IP68, quindi resistente all’acqua e alla sporcizia in generale.

Sarà disponibile nei colori Nero, verde oliva, bianco.

Processore e memoria

All’interno dello smartphone troviamo il potente chipset Snapdragon 8 Gen 2 che viene dissipato dalla tecnologia Loo LiquidCool di Xiaomi, attraverso un raffreddamento toroidale di livello aerospaziale e una camera di vapore.

Il chipset viene abbinato a ram LPDDR5X da 12GB fino a 16GB, e memoria interna UFS 4.0 fino da 256GB fino a 1TB.

Multimedialità

Sicuramente lo Xiaomi 13 Ultra farà parlare di se per il suo comparto fotografico.

Troviamo infatti una quadrupla fotocamera posteriore da 50MP posizionate sotto una cupola di vetro a basso riflesso che Xiaomi chiama Leica Vario-Summicron 1:1.8-3.0/12-120 ASPH:

Sensore principale Sony IMX989 da 50.3 MP, apertura lenti variabile f/1.9 o f/4.0, 23mm, 1.0″-type, 1.6µm, PDAF multi direzionale, Laser AF, OIS

Teleobbiettivo periscopio Sony IMX858 da 50 MP, f/3.0, 120mm, 1/2.51″, Dual-Pixel PDAF, OIS, 5x zoom ottico

Teleobbiettivo Sony IMX858 da 50 MP, f/1.8, 75mm, 1/2.51″, Dual-Pixel PDAF, OIS, 3.2x zoom ottico

Ultra grandangolare Sony IMX858 da 50 MP, f/1.8, 12mm, 122˚, 1/2.51″, Dual-Pixel PDAF

Il sensore principale Sony IMX989 inoltre raggruppa i pixel da 1,6 µm 4 a 1, ottenendo immagini da 12,5 MP con enormi pixel singoli da 3,2 µm.

La fotocamera anteriore monta un sensore da 32 MP, f/2.0, 22 mm (larghezza), 0,7 µm con tecnologia Pixel Binning 4-1 per scatti finali da 8MP.

A supporto dell’hardware Xiaomi migliora anche il software grazie alla collaborazione con Leica.

Ci sono infatti due modalità: Leica Vibrant e Leica Authentic per la gestione dei colori durante gli scatti fotografici.

E’ stata implementata poi la nuova modalità UltraRAW da 50 MP dedicata alla fotocamera principale.

Quest’ultima permette di ottenere immagini in file DNG a 14 bit con nitidezza multi-frame integrata, riduzione del rumore e regolazione della gamma dinamica per ulteriori modifiche professionali tramite Adobe.

Implementata poi la modalità Fast Shot: consente di ridurre il tempo di messa a fuoco dello scatto impostando una distanza di messa a fuoco predeterminata, fino a 0,8 secondi.

Lo Xiaomi 13 Ultra è in grado di registrare video in formato 8K 24fps, 4K a 60fps, 1080p fino a 1920fps in slow motion, in HDR10 in 4K 60fps e 1080p 60fps.

La fotocamera anteriore può registrare video solo a 1080p 30fps.

Per quanto riguarda il comparto audio abbiamo gli altoparlanti stereo certificati Dolby Atmos, ma attenzione non è presente il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

A livello di connettività il 13 Ultra offre veramente di tutto:

Connessione 5G dual sim

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e (Wifi 7 in futuro) dual band

Bluetooth 5.3

GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5

Porta ad infrarossi

Chipset NFC

USB di tipo C 3.2, DisplayPort (fino a 4K 60Hz), OTG

Batteria e sistema operativo

Lo Xiaomi 13 Ultra viene alimentato da una batteria interna da 5000 mAh che sfrutta i nuovi chipset Surge P2 e Surge G1 per ottimizzare la durata e la ricarica.

La batteria può essere ricaricata rapidamente via cavo fino a 90W: da zero a cento in circa 35 minuti.

Presente pure la ricarica wireless fino a 50W (circa 49 minuti ricarica completa) e quella inversa fino a 10W.

Come sistema operativo presente Android 13 personalizzato tramite la MIUI 14.

Prezzo e disponibilità Xiaomi 13 Ultra

Il 13 Ultra sarà disponibile all’acquisto in Cina a partire dal 21 aprile 2023.

I prezzi di listino partiranno da 5999 Yuan (circa 795 euro) per la versione base da 12GB di ram e 256GB di rom, e saliranno fino a 7299 Yuan (circa 970 euro) per la versione 1GB di ram e 1TB di rom.

Ovviamente i prezzi per l’Europa saranno decisamente più cari.

Xiaomi infatti afferma che lo smartphone arriverà anche da noi nelle prossime settimane, ma non specifica sfortunatamente una data esatta e i prezzi di vendita.

