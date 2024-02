Xiaomi 14 Ultra come scatta le foto: primi esempi pre-lancio

Lo Xiaomi 14 Ultra debutterà in Cina il 22 febbraio e in Europa il 25 febbraio: ecco come scatta le foto (alcuni esempi pre-lancio).

A distanza da pochi giorni dall’annuncio ufficiale sia in Cina che in Europa, il web oggi ci regala alcuni dettagli in più sul comparto fotografico dello Xiaomi 14 Ultra e alcuni suoi scatti fotografici.

Xiaomi 14 Ultra: ecco come scatta le foto (alcuni esempi pre-lancio)

L’azienda cinese ha pubblicizzato alcune specifiche del comparto fotografico del modello 14 Ultra e adesso abbiamo qualche dettaglio in più.

Il telefono monterà una fotocamera principale da 50 MP dotata di un sensore Sony LYT-900 con apertura variabile f/1.63 – f/4.0.

Secondo quanto affermato da Xiaomi il nuovo sensore permetterà di catturare il 136% in più di luce rispetto al precedente sensore principale dello Xiaomi 13 Ultra.

Sono presenti poi due teleobbiettivi con sensore Sony IMX858 da 50MP:

il primo è un obiettivo equivalente a 75 mm con apertura f/1,8 e zoom ottico 3,2x

il secondo è un obbiettivo con una lunghezza focale di 120 mm (zoom ottico 5x) e un’apertura lenti f/2,5

L’ultimo sensore un ultra-grandangolare sempre da 50MP, con una lunghezza focale di 12 mm e un campo visivo di 122 gradi.

L’azienda cinese ha poi diffuso alcuni esempi di scatti fotografici catturati direttamente con le fotocamere dello Xiaomi 13 Ultra:

Ovviamente le immagini ni questione sono compresse e più piccole rispetto alla loro grandezza base: quindi ricordatevi che non rappresentano il prodotto con la vera qualità finale.

Le foto vi servono per capire come lo smartphone riesce a catturare la luce in condizioni particolari, come rappresenta i colori nelle foto, come riesce a mettere a fuoco i soggetti etc.

