Xiaomi Band 8 sarà più di una semplice Smart band? Nuovi teaser

Nuove immagini pubblicitarie svelerebbero che la Xiaomi Band 8 avrà più utilizzi rispetto ad una semplice Smart Band? Ecco quello che sappiamo.

Il 18 aprile 2023 Xiaomi presenterà al grande pubblico, probabilmente al momento solo in Cina, la sua nuova Smart Band.

La Xiaomi Band 8 però potrebbe non essere una semplice smart band.

Xiaomi Band 8 nuove immagini pubblicitarie svelano utilizzi alla moda: i dettagli

Secondo quanto possiamo vedere da varie immagini pubblicitarie rilasciate sul web dal CEO dell’azienda, Lei Jun, la Band 8 potrebbe essere considerato come un’accessorio di moda o un ciondolo.

Lei Jun ha affermato che che ci saranno almeno cinque diversi cinturini, tutti alla moda e che punteranno ad un’aspetto decisamente elegante.

Il design della Xiaomi Band 8 sarebbe stato ottimizzato grazie alla presenza di tre distinti agganci che potranno essere utilizzati per collegare cinturini di forma diversa o addirittura attaccarsi ai lacci della scarpa.

Di fatto l’azienda cinese pare abbia deciso di abbandonare lo standard del cinturino singolo, per creare qualcosa di più personalizzabile con la presentazione di un accessorio più adatto alle esigenze della moda oltre che dello sport.

Queste sono le uniche informazioni rilasciate dal CEO di Xiaomi, e non ci sono al momento ulteriori dettagli dal punto di vista delle caratteristiche tecniche.

Ci si aspetta comunque l’utilizzo di un display con tecnologia AMOLED da almeno 1.62 pollici di diagonale, il supporto all’AOD (Always On Display), il riconoscimento di almeno 100+ attività sportive, l’impermeabilità con almeno 5ATM, e tutti i sensori per il monitoraggio completo (cardio, SPO2, sonno, eccetera).

Per quanto riguarda il prezzo di vendita in Cina non ci sono indicazioni chiare, ma potrebbe venire intorno ai 250 Yuan, ovvero intorno ai 35 euro.

Ovviamente da noi il prezzo di vendita sarà decisamente più elevato, viste le tasse.

