Xiaomi Redmi Note 12 la serie annunciata in Cina: caratteristiche e prezzo

Xiaomi ha annunciato in Cina i nuovi smartphone della serie Redmi Note 12: portano al fotocamera fino a 200MP e la ricarica rapida fino a 210W. Prezzi e altre caratteristiche.

Come vi avevamo segnalato in precedenti articoli, oggi Xiaomi ha presentato la sua nuova linea di smartphone di fascia media-bassa i Redmi Note 12.

Al momento questi smartphone sono stati annunciati solo per il mercato Cinese, ma probabilmente ci sarà un annuncio anche per il mercato europeo tra un paio di settimane.

Al momento sono stati annunciati quattro dispositivi: il Note 12, il Note 12 Pro il Note 12 Pro Plus e infine il Note 12 Explorer.

Serie Redmi Note 12 ufficiale in Cina: caratteristiche principali e prezzo di vendita

Redmi Note 12 Pro Plus ed Explorer: le caratteristiche

Il 12 Pro Plus insieme al modello Explorer sono i top di gamma della nuova serie Redmi Note.

Entrambi gli smartphone si presentano con un display OLED colori 1B (10bit) di Samsung da 6.67 pollici di diagonale con queste caratteristiche:

risoluzione 2400 x 1080 pixel

frequenza di aggiornamento a 120Hz

supporto Dolby Vision, HDR10+

luminosità di 500 nit (tipica), 900 nit (HBM massima)

scanner per le impronte digitali sotto il display

Le dimensioni degli smartphone sono di 162,9 x 76 x 9 mm con un peso di 207,5 grammi per il modello Explorer è di 208,4 grammi per il 12 Pro Plus.

Lato design troviamo il frontale in vetro, retro in vetro e il telaio in alluminio, con certificazione IP53 nei colori nero, blu, bianco e special edition per il 12 Pro Plus e solo nero per il modello Explorer.

Come processore entrambi gli smartphone montano il chipset Mediatek Dimensity 1080 con processo produttivo a 6nm, un Octa-core (2×2,6 GHz Cortex-A78 e 6×2,0 GHz Cortex-A55) con GPU Mali-G68 MC4.

Al chipset vengono abbinati varie varianti di memoria: si parte da 8GB di ram per entrambi e fino a 12GB per la versione 12 Pro Plus, e 256GB di memoria interna UFS 2.2 non espandibili.

Lato multimedialità entrambi i dispositivi si presentano con:

Fotocamera principale Samsung ISOCELL HPX 200 MP , f/1.7, 24 mm (wide), 1/1.4″, 0.56µm, PDAF, OIS

Ultra grandangolare da 8 MP, f/1.9, 119˚, 1/4″, 1.12µm

Macro da 2 MP, f/2.4.

Questo ISOCELL HPX è dotato di una dimensione del sensore da 1/1,4 pollici, sfrutta il binning da 16 a 1 pixel e l’autofocus QPD.

Il sensore di default scatta immagini con una risoluzione di 12,5 MP e pixel da 2,24 μm tramite il binning 16 a 1, ma può scattare anche foto con risoluzione da 50MP con pixel da 1,12 μm.

Ovviamente l’utente con la modalità PRO può decidere anche di scattare foto con risoluzione nativa da 200MP con pixel da 0,56 μm.

Come fotocamera anteriore dedicata ai selfie troviamo un sensore da 16 MP, 1/3,06″, 1,0 µm.

Entrambi gli smartphone possono registrare video in formato 4K 30fps.

Gli altoparlanti sono stereo ed è presente pure il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

A livello di connettività troviamo:

Dual SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual band

Bluetooth 5.2

GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1

Chipset NFC

Porta ad infrarossi

Porta USB Type C

L’unica differenza notabile a livello hardware tra i modelli 12 Pro Plus ed Explorer è la capacità di ricarica rapida della battaria via cavo e la potenza di quest’ultima.

Infatti sui Redmi Note 12 Pro Plus c’è una batteria interna da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 120W.

Sul modello Explorer la batteria scende a 4300 mAh ma la ricarica rapida via cavo sale fino a 210W.

Una una carica completa dello 0-100% con l’Explorer richiede solo 9 minuti, mentre sul 12 Pro Plus circa 19 minuti.

Come sistema operativo troviamo Android 12 con interfaccia personalizzata MIUI 13.

Redmi Note 12 Pro: le differenze con il modello 12 Pro Plus

Il modello Note 12 Pro ha molte caratteristiche hardware del modello 12 Pro Plus, ma cambia per questi componenti hardware:

Fotocamera principale con sensore Sony da 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS invece che il sensore da 200MP Samsung ISOCELL HPX

la memoria ram parte da 6GB

Ricarica rapida via cavo fino a 67W invece che 120W

Dimensioni pari a 162.9 x 76 x 7.9 mm per 187 grammi di peso

Redmi Note 12: le principali caratteristiche hardware

Il modello Note 12 è il più economico del lotto e presenta differenze hardware più marcate.

Abbiamo infatti un display Amoled da 6.67 pollici, frequenza di aggiornamento a 120Hz, con risoluzione FHD+ e luminosità massima di 1200nits ma pare senza le certificazioni HDR10+ e Dolby Vision.

La scocca ha dimensioni pari a 165.9 x 76.2 x 8 mm per 188 grammi di peso, materiali in plastica con certificazione IP53.

Viene utilizzato il nuovo chipset Qualcomm SM4375 Snapdragon 4 Gen 1 (6nm), un Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A78 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) con GPU Adreno 619.

Al chipset vengono affiancati da 4 a 8GB di ram e fino a 256GB di memoria interna UFS 2.2 non espandibile.

A livello di multimedialità (fotocamere) troviamo:

Fotocamera principale da 48 MP, 0,8 µm, PDAF

Profondità da 2 MP, f/2,4

Fotocamera anteriore da 8 MP, f/2.0, (grandangolo), 1/4″, 1,12µm

Perdiamo gli altoparlanti stereo, ma c’è sempre il jack da 3.5mm per le cuffie.

La registrazione dei video si ferma al classico formato 1080p a 60 fps.

Come connettività segnaliamo la presenza del:

Dual SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band

Bluetooth 5.2

GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1), GALILEO (E1)

Scanner per le impronte digitali montato lateralmente

Porta ad Infrarossi

Porta USB Type C

Come batteria troviamo sempre un unità interna da 5000 mAh, la ma ricarica rapida via cavo scende a 33W.

Anche in questo caso il sistema operativo è Android 12 con interfaccia MIUI 13.

Serie Redmi Note 12 prezzi di vendita e disponibilità in Cina

Per quanto riguarda i prezzi (con conversione attuale in Euro) e disponibilità dal 31 ottobre 2022:

Redmi Note 12 a partire da circa 165 euro

Note 12 Pro con prezzi a partire da circa 235 euro

Note 12 Pro Plus con prezzi a partire da circa 300 euro

versione Explorer con prezzo a circa 330 euro