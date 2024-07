Galaxy S24 Ultra miglioramenti camera con l’aggiornamento di agosto 2024

Il Galaxy S24 Ultra otterrà nuovo miglioramenti per la camera da parte di Samsung con il prossimo aggiornamento firmware che sarà rilasciato ad agosto 2024: i dettagli.

Se possedete un Galaxy S24 Ultra il prossimo mese potrete notare alcuni miglioramenti che l’azienda coreana apporterà al comparto fotografico di questo smartphone top di gamma.

Grazie all’affidabile informatore Ice Universe sappiamo in anticipo le novità che verranno apportate tramite il nuovo firmware.

L’aggiornamento di agosto 2024 apporterà miglioramenti generali che riguardano l’ottimizzazione delle prestazioni dell’HDR, del bilanciamento del bianco, della sovraesposizione e sovra elaborazione, dello zoom nei video.

Sfortunatamente però non ci sarà un netto miglioramento della qualità degli scatti fotografici realizzati con l’S24 Ultra negli zoom ibridi superiori al 10x, sia in modalità normale che in modalità notturna.

La questione però forse sarà risolta risolta/ottimizzata con nuovo algoritmi di elaborazioni dell’immagine che sfruttano meglio lo zoom digitale dei sensori principali nei prossimi mesi.

Di fatto se tutti questi problemi verranno risolti con l’aggiornamento di agosto 2024 e nei prossimi mesi, il telefono offrirà sicuramente una maggiore soddisfazione per gli utenti, e considerato il prezzo di vendita in calo in queste ultime settimane lo smartphone potrebbe diventare un acquisto migliore per i potenziali acquirenti.

Sul nostro canale Telegram HWBrain vi abbiamo infatti segnalato i Galaxy S24 Ultra a partire da 884 euro spedito da Italia.

Ovviamente considerato che per il momento mancano ancora comunicati ufficiali da parte di Samsung, vi preghiamo di prendere tutte queste notizie con il giusto distacco emotivo.

