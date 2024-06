Google Pixel 9 e 9 Pro XL spuntano su GeekBench con chipset Tensor G4

Il Google Pixel 9 e il 9 Pro XL sono stati individuato nel database del Benchmark GeekBench confermando la presenza del prossimo Chipset Tensor G4: i dettagli.

E’ probabile che Google presenterà i prossimi Pixel 9 entro la fine di ottobre di quest’anno insieme o alla nuova versione software Android 15.

Oggi sul famoso Benchmark GeekBench sono stati individuati due dei prossimi tre smartphone: la versione 9 e la 9 Pro XL (manca la versione 9 Pro).

Google Pixel 9 e 9 Pro XL eccoli su GeekBench: confermato il chipset Tensor G4

Grazie a GeekBench oggi abbiamo conferme su alcune caratteristiche hardware di due dei tre smartphone che arriveranno, ma si presuppone che il chipset utilizzato sarà identico per tutti e tre.

Stiamo infatti parlando del chipset sviluppato da Google, il Tensor G4, un Octa-Core che secondo GeekBench utilizzerà 1 core principale con prestazioni TOP da 3,10 GHz, 3 core ad alte prestazioni da 2,6 GHz e infine quattro core dedicati all’efficienza energetica funzionanti a 1,95 GHz.

Il Tensor G4 è affiancato da 16GB di ram almeno per la versione Pixel 9 Pro XL, mentre per il modello 9 base la memoria ram indicata è pari a 8GB.

Si può quindi presumero che il prossimo Pixel 9 Pro, non ancora individuato su GeekBench, avrà 12GB di ram.

Il Tensor G4 sulla carta monterà la stessa GPU Mali G715 già vista sugli smartphone della serie Pixel 8, ma probabilmente avranno più core grafici e forse una frequenza di funzionamento maggiorata.

Al momento gli smartphone testati utilizzano ancora Android 14, ma come già accennato si presume che i telefoni debutteranno direttamente con la versione Android 15.

Per adesso non ci resta che aspettare future indicazioni ufficiali al riguardo, e per questo vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: GeekBench

