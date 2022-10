Samsung Galaxy aggiornamento Android 13 la roadmap ufficiale: date e smartphone

Come promesso è stata rilasciata la roadmap ufficiale dell’aggiornamento ad Android 13 per gli smartphone Samsung Galaxy e altri dispositivi: le date di riferimento.

Giusto un paio di giorni fa vi avevamo segnalato che la serie Galaxy S22 aveva iniziato ad aggiornarsi alla versione stabile e finale della ONE UI 5.0 basata su Android 13.

La roadmap ufficiale dell’aggiornamento ad Android 13 per i dispositivi Samsung Galaxy

Oggi Samsung ha rilasciato la prima roadmap ufficiale sui dispositivi (Smartphone e tablet) che saranno aggiornati allo stesso software e le relative data di riferimento.

Va sottolineato che tali informazioni al momento sembrano riguardare il mercato della Corea del Sud, quindi potrebbero esserci alcuni cambiamenti a livello temporale per i dispositivi venduti in Europa.

Da quello che possiamo leggere una serie di smartphone e tablet saranno aggiornati prima della fine del 2022, mentre altri si aggiorneranno nei primi mesi del 2023.

La lista degli smartphone e tablet Galaxy con le relative date per l’aggiornamento ad Android 13 con ONE UI 5.0

Questi sono i mesi di riferimento e i dispositivi aggiornabili:

Ottobre 2022:

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Novembre 2022:

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Flip3

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Dicembre 2022:

Galaxy Z Fold2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy S20 FE

Galaxy S7 FE

Galaxy S6 Lite

Galaxy A52s 5G

Galaxy A51 5G

Galaxy A42 5G

Galassia A32

Gennaio 2023:

Galaxy Tab A7

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3

Galassia A23

Galassia A13

Galassia M12

Galaxy Xcover 5

Febbraio 2023:

Galaxy Tab Active 4 Pro

Al momento possiamo notare che nella lista ufficiale manca il Galaxy S21 FE nonostante sia già presente la versione S20 FE che è uscita l’anno prima.

Molto probabilmente Samsung aggiornerà questa lista nei prossimi giorni (o entro un paio di settimane) aggiungendo altri smartphone non presenti nell’elenco.

Inoltre l’elenco non chiarisce le tempistiche degli aggiornamenti tra i modelli 4G e 5G di molti dispositivi della serie Galaxy A.

Infatti alcuni di questi non vengono commercializzati in alcuni paesi mentre in altri si: ad esempio il Galaxy A23 5G non è in commercio in Corea del Sud, perché li si vende solo la versione 4G.

Sta di fatto che Samsung comunque quest’anno sembra lavorare meglio rispetto agli anni passati, anticipando il rilascio dell’ultima versione software del sistema operativo mobile di Google.

