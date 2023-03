OnePlus 11 5G test resistenza il video: meglio di OnePlus 10 Pro ma sempre delicato

L’OnePlus 11 5G è stato sottoposto al test di resistenza evidenziando una struttura più solida rispetto all’OnePlus 10 Pro, ma rimane sempre delicato: il video

Il noto Youtuber YerryRigEverything torna a testare alla sua maniera la resistenza dei più recenti smartphone usciti sul mercato.

Oggi tocca all’OnePlus 11 5G che come possiamo vedere dal video offre una resistenza generale migliore rispetto al passato OnePlus 10 Pro o all’OnePlus 10T.

Se vi ricordate l’OnePlus 10 Pro e l’OnePlus 10T non superavano il test della piegatura, rompendosi durante lo stress.

OnePlus 11 5G test resistenza: ecco come se la cava il nuovo top di gamma dell’azienda cinese

Questo è il video che dimostra che il nuovo OnePlus 11 5G non si spezza come i suoi predecessori ma rimane danneggiato (la cover in vetro è tutta craccata):

Il resto dei test tipici dello Youtuber non finiscono male, e il nuovo top di gamma di OnePlus si rivela all’altezza degli altri smartphone top di gamma.

Infatti la protezione del Display è adeguata al prodotto: si graffia unicamente con puntine di livello 6/7 su 10.

Lo scanner per le impronte digitali sotto il display continua a funzionare perfettamente anche se la protezione del pannello risulta graffiato: test passato.

La cover posteriore è sempre protetta in vetro come il comparto fotocamere: molto difficilmente si graffieranno e la resistenza è piuttosto buona.

Più attenzione ai graffi dobbiamo farla alla scocca laterale che è in metallo verniciato: questi punti sono più soggetti ai graffi.

Ottima la resistenza del display AMOLED di nuova generazione nei confronti al test del fuoco.

Infatti ci vogliono ben 50 secondi di fiamma dell’accendino prima che il display tenda a rovinare i colori e i pixel inizino a scurirsi.

La nota decisamente positiva è che a differenza dei pannelli amoled più vecchi il fuoco non procura danni irreversibili al display: infatti i pixel tornano tutti allo stato iniziale quando si raffreddano e non risultano compromessi.

Come già sottolineato ad inizio articolo, la nota dolente dell’OnePlus 11 5G arriva con il test della piegatura.

Questa volta lo smartphone non si spezza nella parte alta (dove è posizionata l’isola fotografica) ma sfortunatamente la cover posteriore in vetro si danneggia e presenza spaccature su tutta la superfice.

In conclusione fate un po’ più di attenzione a non esercitare pressioni sul telefono.

