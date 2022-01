OnePlus 9 e 9 Pro si aggiornano alla OxygenOS 12 C.44: il change log delle novità

Disponibile al download la nuova versione software OxygenOS 12 C.44 per gli OnePlus 9 e 9 Pro Globali: tanti fix ed ottimizzazioni per risolvere problemi della versione precedente.

Se possedete un OnePlus 9 o 9 Pro molto probabilmente nei prossimi giorni riceverete una nuova notifica di aggiornamento per l’arrivo della nuova OxygenOS 12 C.44

OxgenOS 12 C.44 aggiornamento disponibile per OnePlus 9 e 9 Pro: i dettagli

Il nuovo software basato su Android 12 ha un change-log piuttosto corposo: sono presenti infatti molti fix, ottimizzazioni e le nuove patch di sicurezza di gennaio 2022.

Questo software è in diffusione da poco, quindi potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima che tutti gli OnePlus 9 e 9 Pro (Globali, Europa e India) possano aggiornarsi tramite la classica modalità OTA (Over the air).

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti, che trovate in impostazioni->info telefono-> aggiornamenti.

Le novità della OxygenOS 12. C.44: il change-log ufficiale

Sistema [Ottimizzato] Icone del desktop con texture migliorate, utilizzando un design ispirato a materiali nuovi di zecca e unendo luci e livelli. [Ottimizzato] Consumo energetico del sistema per prolungare la durata della batteria. [Ottimizzato] la fluidità dello sblocco delle impronte digitali. Visualizzazione dell’animazione di carica [ottimizzata]. [Aggiornato] Patch di sicurezza Android a mese di gennaio 2022. [Risolto] un problema di ritardo nello scorrimento nella barra di notifica. [Risolto] Visualizzazione anomala della barra di notifica in alcuni scenari di gioco.

Modalità scura [Aggiunto] La modalità oscura ora ha tre livelli regolabili, offrendo un’esperienza utente più personalizzata e confortevole.

Lo scaffale [Aggiunte] nuove opzioni di stile aggiuntive per le schede, rendendo i contenuti dei dati più visivi e più facili da leggere. [Risolto] Visualizzazione anomala della barra di notifica in alcuni scenari di gioco. [Aggiunto] Scheda di controllo dell’auricolare con regolazione con un clic dell’auricolare Bluetooth. [Aggiunto] l’accesso a OnePlus Scout in Shelf, che ti consente di cercare più contenuti sul tuo telefono, incluse app, impostazioni, dati multimediali, ecc. [Aggiunto] OnePlus Watch Card in Shelf, per dare un’occhiata facilmente allo stato di salute.

Equilibrio tra lavoro e vita privata [Ottimizzato] La funzione Work Life Balance è ora disponibile per tutti gli utenti, consentendoti di passare facilmente dalla modalità Work e Life tramite impostazioni rapide. [Aggiunto] WLB 2.0 ora supporta il cambio automatico della modalità Lavoro/Vita, in base a posizioni specifiche, rete Wi-Fi e ora, offrendo anche profili di notifica delle app personalizzati in base alla personalizzazione.

Galleria [Aggiunto] La Galleria ora consente di passare da un layout all’altro con un gesto di pizzicamento con due dita, riconoscendo in modo intelligente le immagini di migliore qualità e ritagliando la miniatura in base al contenuto, rendendo il layout della galleria più piacevole.

Canvas AOD [Aggiunto] Canvas AOD offre nuovi stili diversi di linee e colori, per un’esperienza di blocco schermo più personalizzata con immagini stimolanti. [Aggiunto] più pennelli, effetti e regolazione del colore. Algoritmo software [ottimizzato] e riconoscimento facciale migliorato per identificare meglio le caratteristiche e il colore della pelle di diverse figure.

Telecamera [Ottimizzato] Velocità di risposta della fotocamera durante la registrazione di video. [Ottimizzato] la velocità di avvio della fotocamera. [Ottimizzato] l’effetto dell’immagine della fotocamera posteriore.

Rete [Risolto] Impossibile accedere alla rete 5G in alcuni scenari.



Fonte: Forum ufficiale