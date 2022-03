Xiaomi Poco F4 e F4 Pro certificati: i successori del Poco F3 ormai alle porte

Xiaomi ha ottenuto diverse certificazioni per i prossimi Poco F4 e F4 Pro che saranno i successori dell’attuale Poco F3: ecco i dettagli conosciuti.

L’altro marchio di Xiaomi, Poco, di recente ha lanciato sul mercato i nuovi Poco M4 Pro 4G e i Poco X4 Pro 5G, ma sembra che presto annuncerà un nuovo smartphone.

Stiamo parlando del successore dell’attuale Poco F3 (al momento disponibile nella sua versione 8-256GB a soli 269 euro) che prenderà il nome di Poco F4 e F4 Pro.

Xiaomi Poco F4 (Pro) nuove certificazioni: ecco quello che sappiamo al momento del dopo Poco F3

Il Poco F4 ha ricevuto da poco la certificazione FCC con il modello seriale 22021211RG, nella quale si afferma che lo smartphone monta una batteria da 4400 mAh.

La versione F4 Pro invece è stata certificata dall’agenzia di certificazione Singapore IMDA con seriale 22011211G.

I nomi commerciali dei due smartphone non sono comparsi in questi documenti, c’è solo il loro numero seriale, ma entrambi i dispositivi sono stati individuati in altre certificazioni.

Secondo i passati rumors il modello Pro dovrebbe uscire sul mercato con un chipset 5G Dimensity 9000 di Mediatek prodotto con processo produttivo a 4nm.

Invece la versione standard, non pro, si dovrà accontentare ancora del chipset Snapdragon 870.

Ci sono buone possibilità che questi nuovi Poco F4 e F4 Pro non saranno altro che dei re-brand, con qualche cambiamento dal punto di vista estetico, di alcuni smartphone facenti parte della gamma Redmi K50 in Cina.

Per adesso comunque non c’è ancora nulla di ufficiale: prendete tutte le informazioni dell’articolo con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via