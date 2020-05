OnePlus 8 Pro il filtro colore (raggi X) disabilitato con il recente aggiornamento

In diffusione il nuovo aggiornamento sull’OnePLus 8 Pro che disabilità il filtro colore del sensore fotografico che permette la modalità a “raggi X”.

La modalità Photochrome che sfrutta il filtro colore dell’OnePlus 8 Pro per vedere attraverso gli indumenti e alcuni tipi di materiali ha iniziato ad essere disabilitata con il nuovo aggiornamento firmware.

OnePlus 8 Pro riceve l’aggiornamento che blocca temporaneamente il filtro colore che permetteva “i raggi X”

La disabilitazione, che al momento è temporanea fino al rilascio di un fix definitivo, doveva sulla carta essere diffusa solamente sul mercato Cinese.

Oggi però abbiamo la conferma che il nuovo firmware, che disabilita questa controversa funzionalità, è stato rilasciato anche al di fuori della Cina più nello specifico in India.

Infatti in India è stato diffuso l’aggiornamento 10.5.9.IN11DA dal peso di circa 157 megabyte che ha disabilitato di fatto la PhotoCrome dell’OnePlus 8 Pro.

Come abbiamo detto la disabilitazione è temporanea, dato che OnePlus ha promesso che il filtro colore tornerà molto probabilmente attivo durante il mese di giugno 2020

Sfortunatamente l’azienda asiatica non specificata il giorno esatto.

Non sappiamo se quest’accorgimento sarà applicato anche per gli OnePLus 8 Pro venduti in Europa, o quest’ultimi riceveranno solo il fix definitivo senza la disabilitazione temporanea del filtro colore.

Per adesso non ci resta aspettare novità in merito tramite il blog ufficiale o altre fonti accreditate.

