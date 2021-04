Poco cerca tester per la MIUI 12.5 Globale stabile: ecco come fare per partecipare

I possessori di uno smartphone Poco compatibile possono provare in anteprima come tester la MIUI 12.5 Globale Stabile: ecco come fare per partecipare.

I più informati sanno che Xioami ha presentato al grande pubblico la sua interfaccia MIUI 12.5 basata su Android 11 lo scorso dicembre 2020, ma i dispositivi del suo marchio Poco non l’hanno ancora ricevuta.

Poco cerca Tester per provare le nuove ROM Globali stabili sui propri smartphone: potete testare la MIUI 12.5

Adesso l’azienda cinese tramite il forum ufficiale di Poco sta cercando tester che vogliono provare le più recenti rom stabili e Globali destinate a questi smartphone.

Stiamo in sostanza parlando della MIUI per Poco versione 12.5 Globale.

Se siete interessati vi ricordiamo che al momento sono applicabili solo i possessori di un:

POCO F3 [MI, RU, ID, EEA]

POCO X3 PRO [Global, IN, EEA, RU, ID]

POCO X3/NFC [Global, RU, IN, EEA, ID]

POCO F2 PRO [Global, RU, ID, EEA]

POCO X2 [IN]

POCO M3[ Global, RU, ID, EEA, IN]

POCO M2 PRO [IN]

POCO M2 [IN]

POCO C3 [IN]

La sigla MI sta per versione Globale, RU per Russia, ID per Indonesia, IN per India, EEA per la comunità economica europea.

Da noi, come potete vedere pure voi, vengono commercializzati i Poco M3, Poco F2 Pro, Poco X3 NFC, Poco X3 Pro e Poco F3: se ne avete uno potete aderire al programma da questo LINK.

Xiaomi e Poco invitano tutti i tester a rilasciare feedback sulla rom Globale della MIUI 12.5 che riceveranno sul loro smartphone dopo avere aderito al programma di test.

In questo modo potete segnalare eventuali bug e problemi tecnici allegando eventuali informazioni e Screenshot.