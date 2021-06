Xiaomi MI 9T Pro si aggiorna alla MIUI 12.5 Beta Stabile Globale: rilascio per tutti imminente?

Lo Xiaomi MI 9T Pro sta ricevendo l’aggiornamento all’interfaccia MIUI 12.5 basata su Android 11: è ancora la Beta Stabile Globale. Presto il rilascio finale per tutti?

Buone notizie per tutti i consumatori italiani che hanno acquistato a loro tempo uno Xiaomi Mi 9T Pro.

Infatti oggi sul web sono circolate le prime informazioni che questo smartphone nel canale Beta ha iniziato a ricevere l’aggiornamento Stabile e Globale all’interfaccia MIUI 12.5.

Xiaomi Mi 9T Pro ha ricevuto un aggiornamento beta pubblica: MIUI 12.5 stabile e globale

Più nello specifico gli utenti beta tester hanno potuto scaricare la versione/build V12.5.1.0.RFKMIXM che apporta pure il rilascio di una nuova versione del sistema operativo.

Infatti questa release beta stabile globale è basata sul sistema operativo Android 11.

E’ un ottima notizia considerato che il dispositivo ha fatto il suo debutto nell’agosto del 2019 con il sistema operativo Android Pie 9.0, ed è stato successivamente aggiornato ad Android 10 con MIUI 12.

Questo sulla carta dovrebbe essere l’ultimo aggiornamento del sistema operativo per lo Xiaomi MI 9T Pro, ma non sappiamo se sarà anche l’ultimo dal punto di vista dell’interfaccia.

Infatti la MIUI non è strettamente ancorata alla versione del sistema operativo: infatti per esempio la MIUI 12 si trova sia su Android 10 che Android 11.

Per quanto riguarda le novità della MIUI 12.5 vi segnaliamo il nostro precedente articolo.

Non ci resta quindi che aspettare future comunicazioni, magari ufficiali, per sapere quando effettivamente i MI 9T Pro saranno aggiornati alla MIUI 12.5 con Android 11 anche in Italia.

