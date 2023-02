Realme GT3 mostra in un video la ricarica rapida a 240W

Svelato in un video ufficiale le capacità di ricarica rapida a 240W del prossimo Realme GT3: ecco quanto è effettivamente veloce.

Durante il MWC 2023 che si terrà a partire dal 28 febbraio 2023 saranno presentati nuovi dispositivi e tecnologie, e tra questi troviamo il Realme GT 3.

Il Realme GT 3 sarebbe la versione internazionale dello smartphone GT Neo 5 già commercializzato in Cina.

Realm GT 3 si mostra in un video con la sua super ricarica rapida

Questo smartphone si caratterizza dal fatto che utilizza una tecnologia di ricarica rapida via cavo che raggiunge la bellezza di 240W.

Lo smartphone in questione monta una batteria da 4600 mAh che secondo il produttore cinese grazie alla nuova super ricarica rapida impiega poco più di 9 minuti da passare dallo zero al cento percento.

Volete vederlo in azione mentre si ricarica? Ecco il video ufficiale:

Come si può vedere dal video l’inizio della ricarica rapida è veramente fulminante.

La batteria infatti in appena 80 secondi si ricarica fino al 20%.

Dopo appena 4 minuti la batteria da 4600 mAh è già carica al 50%, ed impiega altri 4 minuti e 37 secondi per raggiungere la quota del cento percento.

Da sottolineare che in Cina esiste pure una variante del Realme GT Neo5 che utilizza una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida via cavo fino a 150W.

Al momento quindi non sappiamo quale delle due varianti verrà commercializzata ufficialmente in Europa: non pensiamo che arriveranno entrambe sul nostro mercato locale.

Vedremo il 28 febbraio quale sarà il prodotto destinato all’Europa.

Fonte: Via Twitter

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su TWITTER, su GOOGLE NEWS, FACEBOOK, Su Telegram per le Offerte e Coupon