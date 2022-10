Samsung annuncia la ONE UI 5.0 con Android 13: sui Galaxy S22 entro fine mese

Samsung durante l’evento SDC22 ha ufficialmente annunciato la nuova interfaccia ONE UI 5.0 basata su Android 13: arriverà entro fine mese sui Galaxy S22.

Sappiamo che Samsung ha già messo a disposizione per un certo numero di utenti la possibilità di partecipare alla beta pubblica di Android 13 e ONE UI 5.0 per certi smartphone.

Samsung annuncia l’aggiornamento Android 13 con ONE UI 5.0: in arrivo sui Galaxy S22

Dopo un paio di mesi di beta pubblica, oggi l’azienda coreana durante la “Samsung’s Developer Conference 2022” (SDC22) ha annunciato ufficialmente la versione finale della ONE UI 5.0.

Questo significa che il software è ormai prossimo ad uscire dalla beta pubblica, ed iniziare a diffondersi sui primi smartphone Galaxy compatibili tramite la classica modalità OTA (Over the air).

Da quello che è trapelato sappiamo che i primi smartphone che lo riceveranno saranno quelli della serie Galaxy S22.

Di fatto i Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra, secondo quanto annunciato, si aggiorneranno ad Android 13 con ONE UI 5.0 entro la fine di questo mese, ovvero ottobre 2022.

Ovviamente potrebbero esserci variazioni temporali a seconda del mercato di riferimento.

Samsung in sostanza rilascerà prima del previsto l’ultimo aggiornamento del sistema operativo Android.

Basta infatti ricordare che Android 12 con ONE UI 4.0 arrivò lo scorso anno a novembre 2021 sui Galaxy S21, mentre Android 10 con ONE UI 3.0 arrivò a dicembre 2020 sui Galaxy S20.

I Galaxy S22 saranno i primi smartphone Galaxy a ricevere Android 13 con ONE UI 5.0, ma non saranno gli unici.

Infatti secondo quanto annunciato, Samsung rilascerà una road-map ufficiale con gli smartphone e le date di riferimento per l’aggiornamento ad Android 13 a fine ottobre 2022.

ONE UI 5.0 le principali novità

Per quanto riguarda le novità della ONE UI 5.0, possiamo ricordavi quelle più importanti:

una maggiore integrazione di Material You di Google nell’interfaccia

temi dinamici migliorati

una nuova schermata di blocco dinamica

stacking dei widget migliorato

supporto multiutente

effetti di sfondo delle chiamate per i singoli contatti

nuovi gesti multitasking intelligenti: doppio scorrimento da in basso per una rapida suddivisione dello schermo e scorri dall’angolo in alto a destra per la visualizzazione pop-up

il riconoscimento del testo nell’APP Galleria

funzionalità estesa per la Color Palette

una migliore personalizzazione delle opzioni per le notifiche delle autorizzazioni

un Privacy Hub per la sicurezza e altro ancora