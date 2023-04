Samsung Galaxy A22 5G si aggiorna alla ONE UI 5.1 in Europa

Samsung ha iniziato a rilasciare in Europa l’aggiornamento alla ONE UI 5.1 basata su Android 13 per i Galaxy A22 5G: i dettagli

Se possedete un Galaxy A22 5G (SM-A226B) dovreste ricevere nei prossimi giorni una nuova notifica di aggiornamento.

Samsung Galaxy A22 5G ecco l’aggiornamento alla ONE UI 5.1

Infatti l’azienda coreana ha iniziato a rilasciare tramite la classica modalità OTA (over the air) un nuovo firmware seriale A226BXXU5DWC1 che incorpora la ONE UI 5.1 basata su Android 13.

Il firmware ha un peso di circa 1055 megabyte.

Oltre a questo vengono installate pure le nuove patch di sicurezza Android relative al mese di aprile 2023.

L’aggiornamento al momento è in diffusione nei paesi nordici dell’Europa (Scandinavia, Gran Bretagna), ma entro un paio di settimane sarà sicuramente disponibile per tutti.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, controllate manualmente in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica, prima di installare il nuovo software vi consigliamo di:

effettuare un backup dei dati più importanti salvati sul telefono liberare spazio nella memoria interna se necessario (almeno 3-5GB) iniziare a scaricare e installare il nuovo software solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%

Quali sono le novità della ONE UI 5.1 per i Galaxy A22 5G?

Queste sono le novità che gli utenti dovrebbe notare con il nuovo aggiornamento software (è una lista generica che può variare a seconda delle limitazioni hardware del telefono)

L’app Galleria ha un nuovo album di condivisione familiare, un editing migliorato per i riflessi e le ombre, la modifica delle informazioni EXIF, una modalità ricerca migliorata, la possibilità di selezionare una cartella specifica per gli screenshot

L’app Fotocamera consente di accedere più facilmente alla modifica della tonalità di colore per i selfie

AR Emoji ora può essere utilizzato su immagini con tre persone in un’immagine, ci sono miglioramenti al layout e alla modifica dei doodle AR

Nuovo widget batteria

Modalità e scenari migliorati: sfondi diversi a seconda della modalità utilizzata e scenari automatici

Nella modalità multitasking a schermo diviso, le app utilizzate più di frequente vengono visualizzate per prime mentre si sceglie la seconda app

Windows Phone Link offre un accesso più semplice ai siti Web visitati di recente dal telefono direttamente su un computer Windows 11

Miglioramento alle applicazioni Samsung come Internet, Meteo, Bixby Text Call eccetera

Fonte: Via

