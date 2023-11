Samsung Galaxy A24 c’è l’aggiornamento ad Android 14

Samsung ha iniziato a rilasciare la versione stabile e finale di Android 14 con ONE UI 6.0 per il Galaxy A24, ma non ancora in Europa: i dettagli da conoscere.

Buone notizie per tutti coloro che hanno acquistato un Samsung Galaxy A24: è iniziato il primo rollo out ufficiale di Android 14.

Al momento da quello che sappiamo l’aggiornamento non è ancora disponibile in Europa, ma probabilmente lo sarà a breve.

Samsung Galaxy A24 partito l’aggiornamento ad Android 14 con ONE UI 6.0: i dettagli

Il Galaxy A24 si sta aggiornando al momento in Medio oriente e ina alcuni paesi del Nord Africa tramite la classica modalità OTA (over the air).

Il nuovo firmware ha seriale A245FXXU3BWK3 e porta con se pure le patch di sicurezza relative al mese di novembre 2023.

Considerato che probabilmente entro un paio di settimane tutti i modelli A24 riceveranno l’aggiornamento ad Android 14, se non avete ricevuto ancora la notifica vi consigliamo di controllare manualmente in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, ci sono alcuni consigli da seguire:

effettuate il backup dei dati più importanti (o tutti) che sono salvati sul vostro smartphone Galaxy controllate che la memoria interna abbia sufficiente spazio libero (5-6GB minimo) iniziate a scaricare e poi installare il nuovo firmware solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%

Oltre al passaggio da Android 13 ad Android 14, il nuovo firmware installerà l’interfaccia ONE UI 6.0.

Considerato però che il Galaxy A24 è uno smartphone con hardware di fascia medio-bassa, non tutte le funzionalità della ONE UI 6.0 saranno presenti.

Gli utenti comunque dopo l’aggiornamento potranno notare un miglioramento dell’interfaccia, un nuovo font (carattere), varie modifiche all’interfaccia utente nell’app Impostazioni, il nuovo controller multimediale, nuove opzioni di personalizzazione della schermata di blocco, cambiamenti nell’interfaccia della fotocamera e nuove funzionalità nell’app Galleria eccetera.

Oltre a questo tutte le principali applicazioni stock di Samsung saranno aggiornate e migliorate.

