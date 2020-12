Samsung Galaxy A52 5G avrà un design uguale al Galaxy A51 5G? Le immagini render 3D

Questo dovrebbe essere il design ufficioso del prossimo Galaxy A52 5G, il successore dell’attuale Galaxy A51 5G: non si notano molte differenze estetiche.

Oggi l’informatore OnLeaks attraverso il proprio profilo ufficiale ha rilasciato sul web una serie di immagini render 3D che riprendono il presunto design del prossimo Galaxy A52 5G.

Samsung Galaxy A52 5G queste le prime immagini render 3D: design molto simile (uguale) al Galaxy A51 5G?

Sulla carta il Galaxy A52 5G sarà il successore diretto dell’attuale Galaxy A51 5G, disponibile all’acquisto da diverse settimane anche in Italia.

Dato che il modello A51 è stato un importante successo commerciale per Samsung, sembra che l’azienda coreana non voglia correre rischi e proporrà il Galaxy A52 5G con un design molto simile.

Infatti il nuovo smartphone 5G si presenterà con il classico display Infinity O (tecnologia AMOLED) e il modulo fotografico posteriore rettangolare.

Secondo OnLeaks il nuovo A52 5G avrà dimensioni pari a 159.9 x 75.1 x 8.4mm e monterà un display Amoled da 6.5 pollici di diagonale.

Il chassis del dispositivo sarà in metallo (per conferire un aspetto più premium), mentre la scocca posteriore sarà rifinita in plastica con l’effetto Glasstic da sembrare vetro.

Lo smartphone conserverà il classico jack da 3.5mm per le cuffie e avrà uno scanner per le impronte digitali posizionato sotto il display (la tecnologia Amoled lo permette).

Ancora non sono trapelati dettagli tecnici per quanto riguarda il processore utilizzato, e il comparto fotografico principale.

L’informatore afferma che il telefono avrà un prezzo di listino ufficiale di 499 dollari americani, identico a quello del Galaxy A51 5G al suo debutto, ma non c’è ancora una data di rilascio.

Fonte: Via