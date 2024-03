Samsung Galaxy Ring: sarà compatibile con Apple iOS?

Il prossimo indossabile Samsung Galaxy Ring arriverà sugli smartphone Android: ma sarà compatibile con Apple iOS? Le risposte le sappiamo già.

Al MWC 2024 Samsung ha finalmente ufficializzato il suo nuovo indossabile che prende la forma di un anello smart.

Sappiamo già che sarà compatibile con Android: prima con gli smartphone Galaxy e poi successivamente con quelli di altri produttori.

Ma sarà utilizzabile sugli iPhone? Supporterà Apple iOS? Ecco le risposte.

Samsung Galaxy Ring funzionerà con iPhone e Apple iOS? Pare di no

Secondo quanto affermato ufficialmente da Hon Pak, il vicepresidente di Samsung, il prossimo Galaxy Ring non sarà supportato sui dispositivi con Apple iOS includendo tutti gli iPhone.

Hon Pak ha affermato che ritiene il Galaxy Ring un prodotto molto valido, e quindi l’azienda è più incentivata a convincere i clienti Apple a passare nell’ecosistema software Samsung per poterlo provare.

Infatti, come già accennato, si prevede che per un certo periodo di tempo i nuovi Anelli Smart saranno compatibili solo con l’ecosistema software di Samsung (ONE UI 6.1 e successivi?).

Successivamente l’azienda coreana lavorerà per renderlo compatibile anche con tutti gli altri smartphone Android: ma i tempi di rilascio non sono stati resi noti.

Per il momento sappiamo che il Galaxy Ring dovrebbe essere annunciato entro la fine di luglio di quest’anno, sarà disponibile in tre colorazioni diverse e vari dimensioni per adattarsi al meglio quando viene indossato.

A seconda delle dimensioni l’anello smart sarà in grado di garantire dai 5 ai 9 giorni di autonomia complessiva.

Per altre informazioni potete leggere il nostro precedente articolo al momento dell’annuncio al MWC 2024.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon