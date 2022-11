Samsung Galaxy S23 avrà la comunicazione satellitare come l’iPhone 14 Pro?

Recenti rumors affermano che anche il Samsung Galaxy S23 avrà il supporto alla comunicazione satellitare come gli iPhone 14: ecco i dettagli trapelati.

Se a volte vi è sembrato che Apple abbia ripreso qualcosa dagli smartphone Samsung, o viceversa, sembra che la situazione potrebbe ripetersi con i prossimi Galaxy S23.

Al momento gli iPhone 14 Pro possiedono una funzionalità unica per il settore: il supporto alla comunicazione satellitare per i segnali di emergenza SOS grazie alla partnership con l’azienda Globalstar.

Samsung Galaxy S23 avrà il supporto alla comunicazione satellitare? I rumors

Ebbene alcuni rumors dalla Corea del Sud affermano che Samsung sta lavorando per una partnership con l’azienda specializzata in comunicazioni satellitari Iridium.

Per chi non lo sapesse Iridium dispone di una costellazione di ben 66 satelliti in orbita terrestre (la più bassa) e fornisce anche servizi dati e voce con quest’ultimi.

Samsung di fatto avrebbe risolto i propri problemi a livello tecnologico per portare le comunicazioni satellitari sui propri smartphone commerciali, e sarebbe pronta a lanciarli sui prossimi Galaxy S23.

Sembra che sui Galaxy S23 si potrà inviare piccole immagini e messaggi SMS tramite satellite.

Il lavoro di Samsung deve essere stato piuttosto importante lato miniaturizzazione: basti ricordare come sono i più comuni telefoni satellitari che sono forniti di antenne piuttosto evidenti e ingombranti.

Non sappiamo su quali territori nazionali l’azienda coreana potrebbe implementare servizi satellitari sui suoi prossimi Galaxy S23.

Sicuramente in vari stati d’America e in alcune zone d’Europa e d’Asia i servizi satellitari potrebbero essere piuttosto apprezzati da parte di quei consumatori che risiedono in zone non molto popolate o con strutture limitate.

Ovviamente al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, quindi vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via