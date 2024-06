Samsung Galaxy Z Fold 6 si mostra in un primo video dal vivo

Mostrato in anteprima video il nuovo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 6 che viene paragonato al Galaxy Z Fold 5 evidenziando alcuni cambiamenti estetici.

Samsung Galaxy Z Fold 6 in anteprima video: cosa cambia rispetto al Galaxy Z Fold 5?

Sfortunatamente il commentatore parla in Coreano, ma grazie alla traduzione automatica abbiamo capito qualcosa sui cambiamenti che Samsung ha apportato al suo prossimo top di gamma pieghevole.

Il Galaxy Z Fold 6 mostrato è di fatto un prototipo che rappresenterebbe il design finale del prodotto.

Si può notare che il Fold 6 rispetto al Fold 5 ha un design più squadrato con angoli più netti, in stile Galaxy S24 Ultra.

Il display esterno sembra essere più largo e ha cornici notevolmente più sottili rispetto al suo predecessore.

Pare che anche il display interno pieghevole avrà cornici più sottili rispetto a quello del Galaxy Z Fold 5, ma in questo caso la differenza non è così evidente come per il pannello esterno.

Altro cambiamento nel design lo troviamo nella scocca laterale che adesso è completamente piatta, non ci sono curvature.

La cerniera sembra essere invece invariata tra i due modelli.

Sulla scocca posteriore si può notare come la nuova isola fotografica del Galaxy Z Fold 6 sia più semplice e pulita alla vista, meno sporgenze e più compattezza in generale.

Infine ultimo dettaglio, non meno importante, è che l’informatore nel video afferma che il nuovo pieghevole ha uno spessore inferiore di circa 1mm rispetto all’attuale modello.

L’attuale Z Fold5 da chiuso misura 13,4 mm di spessore, mentre lo Z Fold6 sarebbe pari a 12,1 mm.

Ovviamente considerato che il prodotto non è stato ancora annunciato da Samsung, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

