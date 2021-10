Samsung ONE UI 4.0 Beta: RAM Plus, Material You Theme tra le novità introdotte

Nella beta pubblica dell’interfaccia ONE UI 4.0 Beta basata sul sistema operativo Android 12, notiamo due interessanti novità: RAM Plus e Material You Theme. I dettagli.

Samsung sta gestendo la beta pubblica di Android 12 con la nuova interfaccia ONE UI 4.0, in modo da individuare eventuali bug e falle prima del rilascio effettivo della versione stabile.

Samsung ONE UI 4.0 Beta basata su Android 12: le prime novità individuate

Al momento la beta pubblica è attiva per i beta tester residenti in specifici paesi: Cina, Germania, India, Polonia, Corea del Sud, Stati Uniti e Regno Unito.

I dispositivi dell’azienda coreana attualmente coinvolti sono quelli che fanno parte della gamma Galaxy S21: S21, S21 Plus e S21 Ultra.

Tra le nuove funzionalità che si possono notare fin da subito all’interno della ONE UI 4.0, troviamo RAM Plus e Material You Theme.

RAM Plus non è una novità assoluta, già vista su alcuni smartphone in precedenza, ma con Android 12 diventerà disponibile su tutti gli smartphone compatibili.

Questa funzionalità permette di aumentare virtualmente la ram del dispositivo fino a 4GB tramite una conversione della memoria interna.

Il quantitativo aumentato di ram (normale + virtuale) aiuterà sicuramente la gestione delle applicazioni in background, rendendo il dispositivo più veloce nel multitasking.

Un altro importante cambiamento nella ONE UI 4.0 è la presenza del nuovo Material You Theme.

Si tratta di un motore di temi grafici che si adattano automaticamente a seconda dei colori prevalenti presenti nello sfondo scelto dall’utente.

Samsung di fatto ha ottimizzato il tema grafico di Android 12 e lo ha trasferito ai temi disponibili e scaricabili.

Ma le novità non finiscono qua!

C’è anche la modalità microfono per le videochiamate: viene potenziata la voce per renderla più chiara in situazioni di particolare rumore di sottofondo.

E’ stata migliorata poi la tastiera Samsung, che risulta essere più precisa durante la scrittura.

Presente adesso una nuova dashboard dedicata alla privacy, che indica quali applicazioni hanno utilizzato autorizzazioni come fotocamera, microfono o posizione nelle ultime 24 ore. (e possibile revoca di quest’ultime).

La beta test pubblica di Android 12 e ONE UI 4.0 durerà sicuramente ancora per tutto ottobre e novembre 2021, ma ci si aspetta che il rilascio della versione finale possa avvenire già entro la fine di dicembre di quest’anno.

