Scarica gli sfondi del Galaxy Tab S7 e Galaxy Z Flip 5G per il tuo smartphone o iPhone

Potete scaricare in anteprima assoluta tutti i nuovi wallpaper che Samsung inserirà sul prossimo tablet Galaxy Tab S7 e sullo smartphone pieghevole Galaxy Z Flip 5G.

Scarica gli sfondi ufficiali dei prossimi Galaxy Tab S7 e Galaxy Z Flip 5G per il tuo smartphone android o Apple iPhone: i link

Tutti i nuovi wallpaper sono stati estrapolati dalle rom in fase beta di questi dispositivi che saranno annunciati da Samsung il 5 agosto nel prossimo Unpaked Event insieme ai modelli Galaxy Note 20.

Entrambi i dispositivi dispongono di un display OLED Super Amoled di Samsung, quindi gli sfondali avranno colori accesi ad alto contrasto per evidenziare le caratteristiche dei pannelli dell’azienda coreana.

Potete avere un anteprima di alcuni degli sfondali in bassa definizione (per il link di tutti gli sfondali in alta definizione guardate più in basso) del Galaxy Tab S7 qua:

Se vi piacciono potete scaricare i file in alta definizione (2800 x 2800) direttamente da questo LINK.

Invece questi sono alcuni dei wallpaper in bassa definizione (sotto trovate il link per le immagini in alta definizione) del Galaxy Z Flip 5G:

Ovviamente se vi piacciono potete scaricarli (insieme ad altri) in alta definizione (2636 x 2636) utilizzando questo LINK.

Per la migliore resa visiva sul vostro smartphone Android o Apple iPhone, oltre ad un display OLED, è consigliata una risoluzione minima del pannello pari a quella FHD+.