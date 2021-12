Xiaomi 12, 12 Pro e 12 Ultra: i case protettivi svelano il design del modulo fotografico posteriore?

Alcuni sample di case protettivi potrebbero aver svelato in anteprima il design del modulo fotografico posteriore dei prossimi smartphone della serie Xiaomi 12: ecco i dettagli.

Non dovrebbero mancare ancora molti giorni all’annuncio ufficiale da parte di Xiaomi dei suoi nuovi smartphone android dedicati alla fascia alta e top.

Stiamo ovviamente parlando degli Xiaomi 12, 12 Pro e 12 Ultra.

Gamma Xiaomi 12: ecco come potrebbero differenziarsi le cover posteriori a seconda del design del modulo fotografico

Oggi è stata diffusa un immagine che riprenderebbe dal vivo alcuni case protettivi destinati alla scocca posteriore di questi smartphone.

L’immagine ci aiuta a capire come sarà il design del modulo fotografico dei tre dispositivi Xiaomi 12: e come si può vedere ci sono differenze.

Da quello che vediamo il modulo fotografico dello Xiaomi 12 e 12 Pro si posizionerà in alto a sinistra e avrà un classico design rettangolare.

E’ ben in evidenzia il cerchio del sensore fotografico principale (che sarà da 50MP), altri due forellini che contengono altri due sensori fotografici, un foro per il flash LED e uno per il microfono.

Passando invece alla versione 12 Ultra si nota un cambiamento piuttosto radicale.

Il modulo fotografico dello Xiaomi 12 Ultra infatti si posizionerebbe in alto al centro occupando di fatto quasi tutto la parte superiore della scocca posteriore del telefono.

Nel modulo fotografico si possono notare addirittura 8 diversi fori, di cui almeno 5 dovrebbero essere occupati da un sensore fotografico.

E’ un design che riprende quello già visto in passato sugli Huawei Mate 40 e sugli Honor Magic 3.

Ovviamente dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Non ci resta che aspettare la data dell’annuncio, che secondo i più recenti rumors dovrebbe essere il 12 dicembre 2021.

Fonte: Via