Xiaomi 13 Ultra ecco tre nuovi colori disponibili: immagini

Xiaomi 13 Ultra adesso è disponibile anche tre nuovi colori rispetto a quelli già annunciati un paio di settimane fa: ecco le immagini

Non molto tempo fa abbiamo seguito l’evento di presentazione dello Xiaomi 13 Ultra, che vi ricordiamo arriverà in Italia anche se al momento l’azienda cinese non ha ancora svelato la data di commercializzazione.

Il modello 13 Ultra quando è stato annunciato presentava solamente tre colorazioni: Black, White e Olive Green.

Xiaomi 13 Ultra disponibile in tre nuove sgargianti colorazioni: i dettagli

Ma per rendere più attraente il prodotto (non che non lo fosse di suo) oggi l’azienda cinese ha annunciato che il suo nuovo top di gamma sarà disponibile anche in altre tre colorazioni.

I nuovi colori sono decisamente più sgargianti: Starry Sky Blue, Cabernet Orange e Ginkgo Yellow.

Potete vedere voi stessi come si presenta adesso lo Xiaomi 13 Ultra con questi tre nuovi colori:

Caratteristica di queste tre nuove colorazioni è la presenza di un telaio in alluminio di colore nero.

Quindi il colore dell’anello riferito all’isola fotografica si presenta in un colore grafite scuro rispetto all’opzione in ottone vista sui colori di lancio.

Sfortunatamente al momento sembra che tutte e tre le colorazioni saranno disponibili all’acquisto solo in Cina (ma mai disperare) e in quantità limitate.

Infatti la versione dello Xiaomi 13 Ultra sarà solo con 12GB di ram e 512GB di memoria interna, che nel paese asiatico viene venduto ad un prezzo di 6499 Yuan, ovvero 850 euro circa.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon