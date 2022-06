Xiaomi Mi Band 7 prezzo in Europa svelato? Più cara del previsto?

Questo potrebbe essere il prezzo di vendita in Europa della nuova Xiaomi Mi Band 7: forse è un po’ più cara di quello che ci aspettavamo? I Rumors

Non molto tempo fa vi avevamo segnalato che in Cina Xiaomi ha iniziato a commercializzare la nuova Mi Band 7, il diretto successore dell’attuale Mi Band 6 già presente da mesi in Italia.

Xiaomi Mi Band 7 prezzo in Europa svelato: sarà più cara rispetto al previsto?

Al momento l’azienda cinese non ha ancora svelato prezzi e date ufficiali su quando la Band 7 sarà effettivamente commercializzata al di fuori del mercato cinese e quindi arriverà anche in Europa/Italia.

Non conoscete la Xiaomi Mi Band 7? Queste sono le principali caratteristiche e il prezzo di vendita in Cina.

Come potete leggere dal precedente articolo il prezzo in Cina della nuova Smart Band versione base (non NFC) è di circa 39-40 euro al cambio attuale.

E’ un prezzo di vendita simile a quello di listino della Xiaomi Mi Band 6 (45,99 euro) quando è stata lanciata in Europa/Italia.

Sembra però che la Mi Band 7 sarà più cara al momento del suo lancio in Europa.

Un recente informatore ha affermato infatti che la Smard Band di settima generazione di Xiaomi avrà un prezzo di listino in Europa tra i 50 e i 60 euro.

L’aumento di prezzo (listino) della Mi Band 7 rispetto alla Mi Band 6 sarebbe quindi intorno ai 5-10 euro.

Bisogna inoltre capire se il gap tra i 50 e i 60 euro sia dovuto al fatto che è previsto anche in Europa l’arrivo immediato della versione con Chipset NFC, che ovviamente costa di più.

Sulla carta potrebbe ripetersi quello che è accaduto quest’anno tra la Mi Band 5 e la Mi Band 6, dove quest’ultima ha fatto lievitare i prezzi di circa 5-10 euro.

Fonte: Via Twitter