Galaxy Watch 5 (pro) adesso offre il monitoraggio del ciclo tramite la temperatura pelle

Con un aggiornamento il Galaxy Watch 5 (pro) adesso offre il monitoraggio del ciclo tramite il calcolo della temperatura della pelle.

Per chi non lo sapesse Samsung ha implementato sui Galaxy Watch 5 e 5 Pro un sensore che permette di calcolare la temperatura delle pelle cutanea in background.

Galaxy Watch 5 (Pro) aggiornamento: monitoraggio del ciclo tramite la temperatura della pelle

Adesso grazie ad un aggiornamento che è già in diffusione a livello globale (anche in Europa e quindi pure in Italia), lo smartwatch di Samsung può sfruttare questa funzione per ottenere dati più precisi sul monitoraggio del ciclo mestruale.

Ma come funziona il nuovo monitoraggio del ciclo mestruale su Galaxy Watch 5 (pro)?

Bisogna dire fin da subito che il sensore che permette li calcolo della temperatura cutanea non è disponibile a discrezioni dell’utente, ma viene sfruttato in maniera automatica e smart in background dallo smartwatch.

Infatti il così detto BBT (temperatura corporea basale) nelle donne varia a seconda della fase mestruale, quindi leggendo la temperatura cutanea l’algoritmo può calcolare il ciclo mestruale con precisione.

Il sensore della temperatura cutanea si attiva automaticamente dopo il risveglio e prima dell’attività fisica del soggetto, ottenendo tutte le informazioni necessarie.

Quindi se volete sfruttare questa nuova funzionalità, controllate tramite l’applicazione Samsung Health se il vostro Galaxy Watch 5 o 5 Pro è aggiornato all’ultima versione software disponibile.

Ottenuta la versione più recente dovete:

selezionare Monitoraggio del ciclo nell’app Samsung Health, aggiungendo le informazioni sul ciclo recente al calendario; abilitando “Prevedi il periodo con la temperatura della pelle” nel menu delle impostazioni.

E’ possibile che Samsung con futuri aggiornamenti apporti ulteriori miglioramenti e monitoraggi ancora più completi e precisi, grazie ad un utilizzo più Smart dei sensori presenti sui propri smartwatch di ultima generazione.

Vedremo se ci saranno novità a riguardo in futuro.

