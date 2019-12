Gamma Galaxy S10 è arrivato l’aggiornamento Android 10 in Italia

I Samsung Galaxy S10, S10 Plus e Galaxy S10e venduti in Italia adesso possono aggiornasi alla versione Android 10 con One Ui 2.0 stabile: i dettagli.

Segnaliamo finalmente a tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy S10 SM-G973F, di un S10 Plus SM-975F e di un Galaxy S10e SM-G970F no Brand, quindi non acquistato tramite operatore telefonico, l’arrivo di Android 10 finale in Italia.

Gamma Galaxy S10 si aggiorna ad Android 10 in Italia: ecco alcuni dettagli

L’aggiornamento in questione infatti aveva fatto capolino qualche giorno fa in Germania e in altri paesi europei, ma oggi il nuovo firmware con interfaccia Samsung One Ui 2.0 è disponibile anche da noi.

I nuovi firmware con seriale G97**XXU3BSKO (al posto dei * va inserito il codice dello smartphone di riferimento) sono scaricabili tramite modalità OTA (over the air).

Il peso è abbastanza corposo: sono infatti 1.9-2.0 Gb di dati da dover scaricare.

Consigliamo quindi l’utilizzo di una connessione Wifi sicura (quella di casa) al posto della connettività 3G-4G del vostro Galaxy S10 (salvo non abbiate molti Giga a disposizione ogni mese).

Oltre all’aggiornamento del sistema operativo da Android Pie 9.0 ad Android 10 con One Ui 2.0, vengono installate pure le patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di Dicembre 2019.

Nel caso in cui non abbiate ricevuto ancora la notifica di automatica di aggiornamento, vi consigliamo di provare manualmente entrando nel menù impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Prima di procedere all’aggiornamento del vostro Galaxy S10, S10 Plus o S10e, in questo caso considerata l’importanza del nuovo software, è bene effettuare un backup completo di tutti i dati salvati sullo smartphone.

Inoltre l’installazione del nuovo software dovrebbe iniziare solamente se la batteria del vostro S10, S10 Plus o S10e abbia un autonomia residua pari o superiore al 50%.

Alla fine Samsung ha rispettato la promessa, e ha aggiornato tutta la gamma Galaxy S10 prima della fine del 2019.

I prossimi dovrebbero essere i Galaxy Note 10 e Note 10 Plus, e pensiamo che anche loro saranno aggiornati prima del 2020.

Fonte: immagini