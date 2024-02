Google Pixel Fold 2 alcune specifiche e data di arrivo (rumors)

Il prossimo smartphone pieghevole Google Pixel Fold 2 potrebbe presentare alcune novità hardware: ecco quando potrebbe essere presentato ufficialmente.

Sembra che Google stia lavorando al suo prossimo smartphone pieghevole, successore dell’attuale Pixel Fold, ma non sappiamo se arriverà anche in Europa.

Il nuovo dispositivo prenderebbe il nome di Pixel Fold 2 e avrà qualche cambiamento hardware.

Google Pixel Fold 2 ecco i più recenti rumors su specifiche e data commercializzazione

Da quello che è trapelato sembra che il Fold 2 non utilizzerà l’attuale chipset Tensor G3 montato sui Pixel 8, ma passerà direttamente al chipset Tensor G4.

Si tratterebbe quindi dello stesso chipset destinato ai futuri Google Pixel 9 e Pixel 9 Pro.

Questo significa che lo smartphone pieghevole non vedrà la luce fino al mese di ottobre-novembre di quest’anno, perché potrebbe essere annunciato proprio in concomitanza con i Pixel 9.

Di fatto si pensa che la presentazione del pieghevole non avvera a maggio di quest’anno, come è invece accaduto per il Pixel Fold presentato da Google durante il suo evento I/O di maggio 2023.

Continuando con le possibili caratteristiche hardware, pare che il Pixel Fold 2 dovrebbe arrivare ad avere fino a 16GB di ram e utilizzare la tecnologia UFS 4.0 per la memoria interna.

Tutte questi miglioramenti prestazionali saranno importanti per gestire le attività dedicate all’intelligenza artificiale sul dispositivo pieghevole.

Ovviamente dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

