Instagram adesso integra Facebook Messenger Room per le videochiamate fino a 50 persone

Instagram ha ufficializzato l’integrazione di Facebook Messenger Room all’interno dell’applicazione per effettuare videochiamate fino a 50 persone.

Non molto tempo fa vi avevamo segnalato che Facebook stava lavorando insieme agli ingegneri informati di WhatsApp per integrare in quest’ultima applicazione Messenger Room.

Oggi abbiamo la conferma ufficiale che tale funzionalità è stata integrata prima su Instagram.

Chi non lo sapesse Messenger Room è un applicazione nata per aiutare le persone a restare in contatto con parenti e amici durante l’emergenza Covid 19.

Facebook Messenger Room infatti permette di effettuare videochiamate con la bellezza di 50 persone collegate contemporaneamente.

Tutti coloro che utilizzano l’applicazione Instagram, potranno da oggi richiamare con un semplice click Messenger Room e iniziare videochiamate con più persone.

Per poter iniziare una videochiamata di gruppo fino a 50 persone, l’utente deve semplicemente creare una “Stanza” di conversazione.

Creata la stanza vanno selezionati i contatti che vogliamo far partecipare, a quel punto Instagram vi chiederà di partecipare alla stanza utilizzando Messenger Room.

An easy way to video chat with up to 50 of your favorite people? Yes please 🙋‍♀️

Starting today, you can create @messenger Rooms on Instagram and invite anyone to join 👇 pic.twitter.com/VKYtJjniEt

— Instagram (@instagram) May 21, 2020