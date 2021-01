OnePlus fa chiarimenti sulla OxygenOS 11 (Android 11) per i dispositivi non ancora aggiornati

Ecco lo stato della situazione dell’aggiornamento OxygenOS 11 per OnePlus 7, 7T, 6T, 6 e OnePlus Nord, Nord 10 e Nord N100 secondo le ultime informazioni ufficiali.

Attualmente l’aggiornamento ad Android 11 con interfaccia/software personalizzato OxygenOS 11 è stato rilasciato solo sui dispositivi della gamma OnePlus 8 (normale, 8 Pro e 8T).

Quando arriverà la OxygenOS 11 basata su Android 11 per gli OnePLus 7, 7T, 6, 6T, Nord, Nord N10 5G e N100? I dettagli ufficiali

Fortunatamente l’azienda cinese tramite il proprio forum ha rilasciato informazioni ufficiali sullo stato dell’aggiornamento ad Android 11 dei restanti smartphone compatibili.

Stiamo ovviamente parlando degli OnePlus serie 7, 7T, 6T e 6, oltre ai dispositivi della gamma Nord (normale) e Nord 10 5G e N100.

Il primo degli smartphone in lista per il nuovo software è il modello OnePlus Nord.

L’azienda cinese infatti aprirà una beta pubblica a partire dalla prossima settimana.

Gli smartphone OnePlus 7 e 7T inizieranno a ricevere l’aggiornamento OxygenOS 11 basato su Android 11 in versione Open Beta pubblica quando l’azienda insieme a Qualcomm risolverà un problema di decrittografia interna dei dati di questi smartphone.

Risolti i problemi per gli ex top di gamma della serie 7, OnePlus si concentrerà sull rilascio di Android 11 per gli ex top di gamma OnePlus 6, 6T e per i dispositivi di fascia medio e medio-bassa OnePlus Nord 10 5G e Nord 100.

Va sottolineato che l’azienda asiatica non ha svelato nessuna data specifica su quando effettivamente sarà rilasciata la versione finale per tutti questi smartphone.

Ovviamente gli utenti avranno future informazioni in merito.

Infatti la società svelerà quando effettivamente inizieranno le varie beta pubbliche di test con la versione più recente del sistema operativo mobile di Google.

Fonte: Notizia ufficiale