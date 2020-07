OnePlus pubblicizza Android 11 con la funzionalità Always On Display

OnePlus annuncia ufficiosamente che con l’arrivo di Android 11 sulla Oxygen OS sarà implementata pure la funzionalità Always On Display: i dettagli.

Non molto tempo fa vi avevamo segnalato che alcune voci di corridoio affermavano che OnePlus avrebbe introdotto la funzionalità Always On Display sulla sua interfaccia personalizzata Oxygen OS.

Oggi abbiamo la prima ufficialità in merito.

OnePlus introdurrà la funzionalità Always On Display con l’arrivo di Android 11

L’azienda cinese ha infatti rilasciato un teaser pubblicitario del futuro arrivo di Android 11 per i suoi dispositivi mobili, e l’ha fatto sottolineando la presenza dell’Always On Display.

Infatti tramite il proprio account Twitter, l’amministratore delegato di OnePLus Pete Lau ha rilasciato il commento 11 “on display.” insieme all’immagine pubblicitaria in questione.

Ovviamente non è ancora un annuncio ufficiale, ma i vari esperti del settore hanno già carpito l’intento dell’amministratore delegato.

Al momento però non sappiamo se la funzionalità Always On Display arriverà unicamente sui dispositivi aggiornabili ad Android 11, e quindi saranno esclusi tutti i modelli fermi a versioni precedenti (OnePlus 5/5T e inferiori).

Inoltre non si sa se la nuova funzionalità sarà attivata in esclusiva solo sui futuri OnePlus 8T, o tutti i dispositivi aggiornabili ad Android 11 avranno questa nuova opzione.

Non ci resta che aspettare future informazioni in merito, per adesso vi preghiamo di prendere tutte queste notizie con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter