Xiaomi 11 Lite 5G NE: arriva la conferma della data ufficiale di lancio

Il prossimo Xiaomi 11 Lite 5G NE, una versione più economica del Mi 11 Lite 5G, ha finalmente la sua data ufficiale di lancio: ecco i dettagli del teaser dell’azienda cinese.

Finalmente abbiamo le prime conferme ufficiali sul fatto che Xiaomi lancerà molto presto sul mercato un nuovo smartphone con connettività mobile 5G.

Stiamo parlando dello Xiaomi 11 Lite 5G NE che sulla carta sarà una versione “economica” dell’attuale Xiaomi MI 11 Lite 5G.

Tramite un teaser pubblicitario l’azienda cinese ha dichiarato che il nuovo smartphone arriverà in data 15 settembre 2021.

Something new is right around the corner. ❄️

Get ready for the special date!

2021.9.15|20:00 GMT+8 #XiaomiProductLaunch #Xiaomi11LiteSeries pic.twitter.com/ekjLXo4RJL

— Xiaomi (@Xiaomi) September 11, 2021