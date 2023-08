Samsung produce i display OLED per gli iPhone 15

Samsung ha già iniziato la produzione di massa dei display OLED che saranno montati sui prossimi Apple iPhone 15, ma pare che non sarà l’unico produttore.

Samsung e Apple sono nemici e amici allo stesso tempo, concorrenti nel mercato degli smartphone ma partner nei componenti hardware.

Oggi sembra esserci stata la conferma che Samsung produrrà i display OLED per gli iPhone 15.

Secondo il sito di informazione Sud Coreano The Elec, Apple avrebbe dato il consenso a Samsung per iniziare a produrre i pannelli OLED per tutti e quattro i prossimi modelli di iPhone 15.

Tuttavia Samsung non sarà l’unico produttore di pannelli OLED per i prossimi smartphone top di gamma di Apple: in lista ci sono anche LG e BOE.

Samsung Display, la costola del colosso coreano che produce e sviluppa i pannelli per smartphone, tv, tablet e tanto altro, però avendo già ottenuto il consenso da parte di Apple si sta avvantaggiando sugl’altri due produttori.

Il produttore cinese BOE è in ritardo nella resa produttiva: sembra infatti che un numero troppo elevato di pannelli OLED che escono dalle sue fabbriche presentano alcuni difetti di qualità.

Si tratterebbe di una leggera sbavatura attorno al ritaglio della la cosiddetta “Dynamic Island”.

Se BOE non risolverà questa problematica nel medio-breve periodo, è probabile che Apple si affiderà in gran parte a Samsung per la produzione dei panelli OLED.

Non si hanno invece ancora notizie sulla produzione di massa dei pannelli OLED da parte di LG, che anche in questo caso deve ricevere il via da parte dell’azienda di Cupertino.

La situazione probabilmente si chiarirà nelle prossime settimane.

