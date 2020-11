Su Messenger e Instagram arriva la nuova modalità “Vanish” per i messaggi

Facebook ha introdotto la nuova modalità “Vanish” (Sparizione) per i messaggi inviati tramite l’applicazione Messenger e Instagram: ecco di che cosa si tratta.

Come accade già da un po’ di tempo, Facebook spesso aggiorna le proprie applicazioni introducendo novità riprese da applicazioni concorrenti come ad esempio Snapchat.

Oggi il colosso dei social network americano ha introdotto una nuova modalità chiamata “Vanish” (Sparizione) che gli utenti potranno utilizzare quando inviano messaggi su Messenger e Instagram.

Messenger e Instagram si aggiorneranno con la nuova modalità Vanish: ecco i dettagli

La così detta “Vanish Mode” è una funzionalità che consentirà agli utenti di inviare testi, foto, messaggi vocali, emoji e adesivi che scompariranno automaticamente all’interno della chat.

Di fatto questi messaggi spariranno dalla chat quando gli altri utenti li leggeranno o lo stesso utente lascerà la chat: non ci saranno più tracce nella cronologia della conversazione.

Instagram già include i messaggi che scompaiono dopo che vengono visualizzati, ma sembra che la modalità Vanish abbia un obbiettivo diverso: un modo divertente per condividere cose che non vuoi che rimangano per sempre, come un selfie o un video imbarazzante.

In poche parole la modalità Vanish consente agli utenti di “vivere nel momento”.

La nuova funzionalità deve essere attivata manualmente dall’utente prima di inviare un messaggio.

La modalità Vanish si può attivare o disattivare attraverso uno swipe verso l’alto in una chat già esistente, o in un gruppo di conversazione.

Interessante sapere che se qualcuno effettua uno Screenshot della vostra chat quando è attivata la modalità Vanish sarete notificati dall’applicazione.

Per far si che le persone non abusino dei questa modalità è prevista pure l’opzione di segnalazione, che includerà i messaggi nel rapporto fino a un’ora dopo la scomparsa di quest’ultimi.

Al momento l’aggiornamento con con quest’ultima funzionalità ha iniziato a diffondersi per un numero selezionato di utenti residenti negli USA e in altri paesi.

Controllate quindi nei prossimi giorni se riceverete una notifica automatica di aggiornamento per Messenger e Instagram che dovrebbe contenere la nuova modalità Vanish.

Fonte: Notizia Ufficiale