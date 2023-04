Google Pixel 7A immagini dal vivo con packaging svelate

Google Pixel 7A queste le prime immagini dal vivo con la scatola di vendita: ormai il design non lascia più nulla all’immaginazione.

Giusto ieri sul web sono comparse una serie di immagini che riprendono il prossimo Google Pixel 7A, lo smartphone android di fascia media del colosso americano.

Google Pixel 7A immagini dal vivo: eccolo in due colori

Le immagini mostrano anche il packaging del prodotto, quindi il contenuto della scatola.

I Google Pixel 7A mostrati sono nella colorazione nero carbone e nella colorazione blu artico.

All’interno della scatola troviamo giusto gli accessori necessari come il cavo di ricarica e un’adattatore per il trasferimento rapido.

C’è il classico manuale sintetico per le istruzioni di base, e come si può notare non è presente il caricabatteria rapido che dovrà essere acquistato come optional a pagamento.

Sfortunatamente le immagini non ci mostrano nulla di nuovo rispetto a quello che sapevamo già del design, che riprenderà quello dei Google Pixel 7 e 7 Pro già in commercio.

Lato caratteristiche hardware le informazioni passate confermano la presenza del chipset Google Tensor G2 affiancato a 8GB di ram e 128GB di memoria interna non espandibile.

Sembra che come il passato Google Pixel 6A non ci saranno altre configurazioni di memoria disponibili.

Il display dovrebbe essere un unità OLED da 6.1 pollici di diagonale, con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 90Hz.

Il comparto fotografico prevedrebbe un sensore principale da 64MP abbinato ad un sensore ultra grandangolare da 12MP.

Lo smartphone sarà alimentato da una batteria da 4400 mAh che supporterebbe la ricarica rapida via cavo a 20W.

Come prezzo di vendita, il Pixel 7A dovrebbe costare negli USA 499 dollari, che si dovrebbero tradurre in 499 euro in Europa.

Ma quando Google annuncerà il suo nuovo smartphone di fascia media? Tutti gli indizi puntano al prossimo evento I/O che si terrà il 10 maggio 2023.

Fonte immagini: Via Twitter

