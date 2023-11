OnePlus 12 certificata la ricarca rapida: uguale all’OnePlus 11? Ma con un plus

Recenti rumors dalla Cina affermano che l’OnePlus 12 avrà una ricarica rapida uguale all’OnePlus 11, ma ci dovrebbe essere un plus.

In Cina alcune informatori hanno individuato nel database dell’agenzia di certificazione 3C alcuni dettagli sulla ricarica rapida del prossimo OnePlus 12, che probabilmente sarà ufficializzato entro la fine di quest’anno.

Ecco quello che hanno scoperto.

OnePlus 12 certificata la ricarica rapida via cavo: sarà uguale all’OnePlus 11?

Ebbene nel database dell’agenzia cinese 3C è stato individuato un caricabatteria dedicato all’OnePlus 12 che avrà una potenza nominale massima pari a 100W con 11 V/9,1 A.

Si tratta quindi dello stesso caricabatteria che viene attualmente inserito nella scatola di vendita per l’OnePLus 11 che in Cina supporta la ricarica via cavo da 100W, limitata a 80W in Europa e negli USA.

Stessa ricarica rapida via cavo ma alcuni vantaggi: i rumors

Comunque l’informatore DIgital Chat Station, tramite il proprio sito di microblogging cinese Weibo, ha affermato che l’OnePlus 12 godrà di alcuni plus rispetto al modello attuale.

Per prima cosa il modello 12 ritornerà ad implementare la ricarica rapida wireless, non presente sull’11, ad una velocità massima di 50W.

Inoltre la capacità massima della batteria salirà da 5000 mAh (Oneplus 11) a 5400 mAh.

Sono entrambi due aspetti da non sottovalutare che potrebbero migliorare l’esperienza generale dell’utente.

Oltre a questo, già da passati rumos, sappiamo che l’OnePlus 12 monterà il nuovo sensore CMOS stacked a doppio strato Sony Lytia, e un teleobbiettivo con zoom ottico 3x.

Non va poi dimenticato anche il prossimo top di gamma dell’azienda cinese monterà un nuovo e performante pannello OLED da 6.82 pollici sviluppato da BOE che potrebbe essere tra i migliori nel panorama degli smartphone android.

Infine il telefono utilizzerà il chipset Snapdragon 8 Gen 3, confermato da un test su AnTuTu.

Ovviamente dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

