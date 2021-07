Anche il Samsung Galaxy A51 ha iniziato a ricevere l’aggiornamento con le patch di luglio 2021: i dettagli che sappiamo al momento.

Alla lista degli smartphone che si stanno aggiornando alle più recenti patch di luglio 2021, oggi aggiungiamo pure il Samsung Galaxy A51.

Samsung Galaxy A51 si aggiorna con le patch di luglio 2021: i dettagli conosciuti

L’azienda coreana infatti ha iniziato a diffondere per questo smartphone il nuovo firmware seriale A515FXXU5EUG2.

Il firmware in questione è scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air) ed è basato sul sistema operativo Android 11 con interfaccia personalizzata ONE UI 3.1.

Al momento il firmware è scaricabile dagli utenti residenti in Russia, potrebbero quindi volerci ancora una o due settimane prima che tutti i Galaxy A51 ricevano la notifica automatica.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti dello smartphone, che trovate in impostazioni-> info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di passare alla nuova versione vi suggeriamo di:

effettuare un eventuale backup dei dati più importanti/personali che avete salvato sul telefono; iniziare la procedura di installazione solo se la batteria ha un autonomia residua pari o superiore al 50%.

Dal punto di vista delle novità le patch di luglio 2021 procedono sostanzialmente ad installare le nuove patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di luglio 2021, con l’integrazione di alcuni fix di sicurezza della stessa Samsung.

Per maggiori informazioni sulle patch di luglio 2021 vi rinviamo al nostro precedente articolo.

Fonte: Via