Samsung Galaxy M21 2021 Edition è ufficiale: le novità

Ufficializzato oggi in India la versione 2021 del Samsung Galaxy M21: non ci sono grandi novità rispetto al modello uscito a marzo 2020.

Oggi Samsung ha presentato per il mercato indiano la versione 2021 di uno dei suoi smartphone di maggior successo del 2020 e inizio 2021: stiamo parlando del Galaxy M21.

Samsung Galaxy M21 2021 Edition ufficiale: ecco i dettagli

Il nuovo Samsung Galaxy M21 2021 Edition verrà commercializzato in India a partire dal 26 luglio 2021 ad un prezzo di riferimento di 12.499 Rupie indiane (140 euro) per la versione base e di 14.499 Rupie indiane (170 euro) per la versione con più memoria.

Il dispositivo infatti esce in due varianti di memoria:

4GB di ram e 64GB di memoria interna

6GB di ram e 128GB di memoria interna.

Dal punto di vista dei cambiamenti la versione 2021 rispetto alla versione 2020 apporta solamente un design della scocca posteriore diverso, e un sensore fotografico aggiornato.

Infatti nella versione 2021 il sensore principale da 48MP adesso utilizza il più recente e performante chipset ISOCELL GM2 di Samsung.

Lo smartphone inoltre debutta sul mercato direttamente con Android 11 basato sull’interfaccia ONE UI 3.1 Core, ovvero un’interfaccia con meno funzioni rispetto alla ONE UI 3.1 dedicata ai dispositivi di fascia alta o top di gamma.

Il resto delle specifiche hardware è praticamente identica alla versione 2020:

Chipset Octa-Core Exynos 9611;

Display Amoled da 6.4 pollici di diagonale con risoluzione FHD+;

Batteria interna da 6000 mAh con ricarica rapida a 15W;

Tripla fotocamera posteriore: oltre al sensore principale da 48MP ci sta un sensore Ultra Grandangolare da 8MP e un sensore Macro da 5MP;

Fotocamera anteriore da 20MP.

Sfortunatamente dalle prime informazioni non pare che Samsung sia intenzionata a commercializzare questo dispositivo anche in Europa, ma se le cose cambieranno sicuramente l’azienda coreana rilascerà un comunicato ufficiale.

Fonte: Notizia ufficiale