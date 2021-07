Samsung Galaxy A71 aggiornamento patch di luglio 2021 iniziato

Samsung ha iniziato a rilasciare le patch di luglio 2021 anche per il Galaxy A71: si parte dal nord America, per l’Europa ancora in attesa.

Se possedete un Samsung Galaxy A71 è probabile che entro la fine di luglio vi arrivi la notifica di aggiornamento per la disponibilità di un nuovo firmware.

Samsung Galaxy A71 si aggiorna alle patch di luglio 2021: i dettagli

Infatti l’azienda coreana ha iniziato a diffondere in Nord America il nuovo aggiornamento firmware con seriale A715FXXU5BUF5.

Il firmware in questione è basato sul sistema operativo Android 11 (ONE UI 3.1) ed è scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air).

Considerato che l’aggiornamento è disponibile solo in America, potrebbero passare ancora alcuni giorni prima che tutti i Galaxy A51 (compresi quelli venduti in Italia) ricevano la notifica di aggiornamento.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti, che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica, prima di aggiornare suggeriamo di:

eseguire un backup preventivo dei dati più importanti che avete nella memoria del vostro telefono; iniziare ad aggiornare il dispositivo solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Dal punto di vista delle novità il nuovo firmware si prefigge due scopi principali:

installare le nuove patch di sicurezza di luglio 2021;

risolvere un piccolo bug di compatibilità che affliggeva il software Android Auto.

Per le patch di sicurezza di luglio 2021 potete leggere il nostro passato articolo per conoscere nel dettaglio le novità apportate.

Se non avete tempo, in breve le patch di sicurezza di luglio 2021 risolvono 20 falle che riguardano in parte anche un protocollo di connettività Bluetooth.

Fonte: Via