WhatsApp: Come bloccare le chat con l’impronta digitale

E’ possibile bloccare le chat su WhatsApp e l’avvio dell’applicazione stessa per impedire ad occhi indiscreti di leggere i messaggi qualora qualche estraneo entri in possesso del nostro smartphone.

Il team di sviluppo di WhatsApp è da sempre alla ricerca di nuove implementazioni per garantire la privacy dei suoi utenti e tutte le tecniche impegnate finora non solo consentono di restare al sicuro quando si online ma anche quando si lascia il proprio dispositivo incustodito, o peggio ancora viene perso o rubato.

WhatsApp: Impostare lo sblocco attraverso l’impronta digitale

Grazie alle nuove sicurezze introdotte è possibile impostare lo sblocco dell’applicazione, e di conseguenza dell’accesso alle chat, attraverso l’impronta digitale.

Per farlo non è necessario intervenire con applicazioni di terze parti ed impostare fastidiose password, è semplicemente possibile utilizzare la nuova funzione introdotta con la versione 2.19.20 per iOS e 2.19.221 per Android di WhatsApp

Per dispositivi Android:

Recarsi in Impostazioni di WhatsApp

accedere alla sezione Account

Selezionare Privacy e scorrere fino all’ultima opzione, che è lo sblocco con le impronte digitali

Dopo averlo attivato verrà chiesto di confermare se si desidera utilizzare il sensore di impronte digitali del telefono per bloccare / sbloccare WhatsApp toccando con il dito registrato

Anche gli utenti di iOS possono beneficiare della stessa impostazione di sicurezza ed è altrettanto semplice attivare lo sblocco attraverso l’impronta digitale (Touch ID) o il riconoscimento del volto.

Per iOS:

Recarsi alla scheda Impostazioni all’interno WhatsApp e in seguito nel menu account

Passare alla sezione Privacy

Scorrere verso il basso e selezionare l’opzione blocco schermo e attivarla

Può essere attivato sia se il vostro iPhone ha il Touch ID che il Face ID

In questo caso solo l’effettivo utilizzatore del dispositivo potrà sbloccare WhatsApp per il suo normale utilizzo ma non per quanto riguarda le notifiche in quanto la restrizione ha effetto per l’avvio dell’applicazione ma non agisce su di esse che verrano come sempre mostrate nella schermata principale del dispositivo, in questo caso i messaggi potrebbero essere comunque letti anche senza sblocco.