Xiaomi Mi Band 7 Pro ufficiale: prezzo e caratteristiche

Ufficializzata la Xiaomi Mi Band 7 pro in Cina: ecco il prezzo di vendita di listino e le principali caratteristiche hardware della nuova Smart band.

Da pochi giorni è iniziata la vendita ufficiale in Italia della Xiaomi Mi band 7, ma in Cina è stata presentata giusto ieri la nuova versione 7 Pro.

La nuova Xiaomi Mi Band 7 Pro può essere classificata come un ibrido tra Smartwatch e SmartBand dato che possiede alcune caratteristiche del primo e quelle del secondo.

Xiaomi Mi Band 7 Pro: principali dettagli tecnici e prezzo di vendita

Display

Aumenta infatti la grandezza del display Amoled che adesso raggiunge i 1.64 pollici di diagonale in formato 16:9, con risoluzione 280 x 456 pixel

Questo gli permette di ottenere una densità per pixel di 326 PPI.

La versione Pro ha di fatto un display più largo rispetto all’attuale Band 7 che ha un form-factor più stretto in 25.5:10 e una risoluzione 192 x 490 pixel.

Il display della versione Pro viene aiutato dal sensore di luce ambientale che abilita di fatto la funzione di luminosità automatica, altro valore aggiunto rispetto alla versione non Pro.

Rimane disponibile la modalità Always On Display, e Xiaomi ha reso disponibili fino a 180 diversi quadranti, anche personalizzabili.

Aggiunta del GPS, sensoristica e altri dettagli

Altro cambiamento che si nota sulla Xiaomi Mi Band 7 Pro è la presenza del GPS, con supporto anche di GLONASS, Galileo, Beidou e QZSS.

Lato sensoristico troviamo i classici cardiofrequenzimetro e il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue SpO2 che può avvenire anche 24/24H.

Ovviamente c’è anche il monitoraggio del sonno, che tiene traccia di tre fasi: sonno leggero, profondo e REM.

La Xiaomi Mi Band 7 Pro può monitorare fino a 117 modalità diverse dall’allenamento, compresivi 10 modalità di corsa.

Ad esempio c’è il monitoraggio per corsa a intervalli per un paio di livelli di abilità, allenamento a intervalli a intensità moderata (MIIT), allenamento di resistenza aerobica e altro ancora.

E’ stata implementata pure una modalità sfida contro amici: ottenere medaglie raggiungendo certi obbiettivi quotidiani prefissati, come ad esempio calorie bruciate, distanze percorse eccetera.

La Mi Band 7 Pro è certificata per resistere sott’acqua fino a 5ATM, quindi è perfetta per chi svolge attività sportive in acqua.

Secondo il produttore cinese la batteria integrata da 235 mAh dovrebbe garantire un’autonomia complessiva fino a 12 giorni di utilizzo regolare o 6 giorni di utilizzo intenso.

I tempi di ricarica sono abbastanza veloci: 1 ora per ricaricarla da zero a cento.

Da sottolineare poi che la versione Pro esce sul mercato con chipset NFC.

Prezzo e disponibilità

La Xiaomi Mi Band 7 Pro è disponibile al momento solo in Cina in due varianti di colore per la cassa e in 6 varianti di colore per i cinturini ad un prezzo di listino ufficiale di 400 Yuan (58 euro al cambio attuale).

Ancora da conoscere prezzo e disponibilità in Europa.