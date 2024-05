Galaxy A14 e Galaxy A15 (5G) si aggiornano alla ONE UI 6.1

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ONE UI 6.1 per i Galaxy A14 5G e Galaxy A15 5G: ecco i dettagli da conoscere.

Continua il processo di aggiornamento dei suoi smartphone di fascia media e top di gamma alla versione software ONE UI 6.1.

Oggi abbiamo le prime segnalazioni che pure gli smartphone di fascia medio-bassa, i Galaxy A14 e A15 5G stanno ricevendo lo stesso trattamento.

Samsung Galaxy A14 5G e Galaxy A15 5G ecco l’aggiornamento ONE UI 6.1: quali sono le novità?

Partiamo dicendovi fin da subito che la ONE UI 6.1 in questione non contiene le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale della GALAXY AI, dato che non ci sono i requisiti hardware.

Il Galaxy A14 5G sta ricevendo il nuovo firmware seriale A146PXXU7DXD3, mentre il Galaxy A15 5G ottiene il firmware seriale A156U1UEU1BXDB, entrambi scaricabili tramite la classica modalità OTA (Over the air).

I nuovi firmware hanno un peso di circa 1.8-1.9GB, si basano ovviamente su Android 14 e installano le patch di sicurezza del mese di aprile 2024, niente patch di maggio.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, potrebbero volerci ancora una o due settimane, vi consigliamo di controllare il centro aggiornamento in impostazioni -> info telefono -> aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, come prassi vi consigliamo di seguire questi tre semplici suggerimenti:

effettuare il backup dei dati salvati sul telefono che sono considerati per voi importanti liberare spazio nella memoria interna se necessario: almeno 4-5GB devono essere sempre liberi iniziare a scaricare il nuovo firmware e procedere alla sua installazione quando la batteria ha almeno una carica residua del 50%

Come già detto non ci saranno le funzionalità GALAXY AI con la ONE UI 6.1 per i Galaxy A15 e Galaxy A14, ma la nuova interfaccia contiene sempre novità per tutti:

gli adesivi personalizzati (con effetti)

la ricerca migliorata nell’app Galleria

la possibilità di modificare la velocità di riproduzione video nel lettore video integrato

nuovi effetti e cornici per sfondi, e widget della schermata di blocco

si potrà personalizzare gli avvisi di allarme, le voci del calendario con più adesivi e aggiungere icone di categorie di promemoria

supporto alla nuova funzionalità Quick Share e l’ app Samsung Find

supporto al Bluetooth Auracast

novità su Samsung Cloud (protezione dei dati migliorata) e Samsung Wallet (supporto alle passkey)

Samsung Health offre più opzioni di monitoraggio, obbiettivi etc

Fonte: Via 1 e Via 2

