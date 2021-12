OnePlus 10 Pro un video pubblicitario svela la nuova data di commercializzazione?

Questa potrebbe essere una data aggiornata della presunta commercializzazione/annuncio del prossimo OnePLus 10 Pro: il tutto svelato da un video pubblicitario.

Non molti giorni fa vi avevamo informato che il presidente e co-fondatore di OnePLus, Pete Lau, aveva affermato che la nuova generazione di smartphone sarebbe stata annunciata a gennaio 2022.

Ovviamente il presidente non ha rilasciato una data ufficiale, che secondo alcuni rumors sarebbe il 4 gennaio 2021.

OnePlus 10 Pro: un video pubblicitario mostra una possibile nuova data di commercializzazione/presentazione

Ebbene oggi un video pubblicitario dell’OnePlus 10 Pro svelato in anteprima, ha evidenziato che il telefono potrebbe essere commercializzato/presentato in data 11 gennaio 2021 invece che il 4 gennaio 2021.

OnePlus 10 Pro launching on January 11, 2022 according to this leaked video on Weibo.https://t.co/Ww4xlK9Phd#OnePlus #Oppo pic.twitter.com/MhcQxBFkIw — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) December 30, 2021

Ovviamente va ribadito che stiamo parlando ancora del mercato cinese e non di quello internazionale.

Per la presentazione destinata al mercato globale, compresa l’Europa, Oneplus dovrebbe presiedere un altro evento mediatico che potrebbe arrivare anche un mese dopo l’annuncio dei dispositivi in Cina.

Ci si aspetta che la commercializzazione Globale possa infatti iniziare a fine febbraio o inizio marzo 2022.

Dato che al momento non ci sono ancora certezze sulla data dell’annuncio, non ci resta che aspettare nuove e più dettagliate informazioni in merito.

Vi preghiamo inoltre di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.