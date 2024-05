Samsung Galaxy S22: la serie si aggiorna alla ONE UI 6.1 con Galaxy AI

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ONE UI 6.1 basato su Android 14 che incorpora le funzionalità GALAXY AI sui Galaxy S22: ecco i dettagli.

Come vi avevamo informato qualche settimana fa, oggi Samsung ha iniziato ufficialmente a rilasciare tramite modalità OTA (over the air) l’aggiornamento ONE UI 6.1 per i Galaxy S22.

Per la serie top di gamma del 2022 saranno disponibili pure le funzionalità GALAXY AI.

Samsung Galaxy S22 la serie sta ricevendo l’aggiornamento ONE UI 6.1: i dettagli

Da quello che sappiamo per il momento i primi S22 ad aggiornarsi sono quelli in Corea del Sut tramite la classica modalità OTA (over the air).

Il nuovo firmware ha un peso di circa 3GB.

Con l’arrivo della ONE UI 6.1 i Galaxy S22 potranno sfruttare anche loro le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale di GALAXY AI.

Ma attenzione, da quello che sappiamo tale funzionalità saranno limitate a livello dei Galaxy S23 FE, ovvero saranno comprese tutte le funzionalità tranne “Sfondo Ambiente foto” e “Slow-mo istantaneo”.

Ci saranno quindi funzionalità interessanti come Modifica generativa, Traduzione dal vivo, Riepilogo, Cerchia per cercare.

Considerato che l’aggiornamento è uscito da poco in paesi selezionati, potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima che tutti gli smartphone della serie S22 si aggiornino alla ONE UI 6.1.

Vi suggeriamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di passare alla nuova versione software vi consigliamo di:

effettuare il backup completo o comunque dei dati più importanti salvati sullo smartphone verificare che ci sia sufficiente spazio libero nella memoria interna (almeno 4-5GB) scaricare e installare il nuovo firmware solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Fonte: Notizia

